Des résidents évacués à Springhill peinent à trouver un logement

Anshul Kumar traîne dans sa voiture tout ce que lui et son colocataire Sagar Konani ont pu sortir en vitesse de leur appartement lors de l’évacuation forcée par la municipalité de Sringill le 22 septembre.

Mais, beaucoup de leurs affaires sont toujours à l'intérieur.

Nos meubles sont là, des couvertures, quelques-uns de mes sacs avec toutes mes affaires importantes, des chaussures et des vêtements, tout y est , rapporte Anshul Kumar. C’est le genre de chose que jamais je n’aurais pu penser qui m'arriverait.

Son colocataire Sagar Konanki est aussi sous le choc et il se demande vraiment comment ils vont faire pour trouver un endroit où rester.

C’est terrible , dit-il. ça fait des jours qu’on cherche et présentement il n’y a rien a louer à Springhill ou à Oxford.

Les deux jeunes hommes sont bien déçus du propriétaire. Ils dient avoir été de bons locataires et qu'ils ne méritaient pas ça.

Les inspecteurs de la municipalité ont affiché les manquements au code municipal concernant la sécurité incendie devant la porte avant de l'immeuble à logement.

Un ordre de la municipalité est collé sur la porte de leur ancien immeuble et énumère les problèmes soulevés. On peut y lire que des détecteurs de fumée ne fonctionnent pas et qu’il manque des extincteurs.

Le maire de Cumberland, Murray Scott, dit que la sécurité des gens doit être primordiale.

C'est un défi d'essayer d'aider les gens à trouver une place , avoue-t-il. Mais s'il y a des défauts dans le bâtiment, ça pourrait conduire à une tragédie, et on ne peut pas laisser cela se produire.

Le maire va tenter d'aider les locataires à rentrer pour récupérer leurs affaires. Entre-temps, Cathy Fisher a formé un groupe d’aide communautaire.

Je ne pouvais pas dormir , dit-elle. Je n'arrêtais pas de penser que ça aurait pu m'arriver à moi ou ma famille, alors je devais faire quelque chose.

Anshul Kumar et son colocataire Sagar Konani vivent avec ce qu'ils ont pu sortir lors de l'évacuation et ils ont tous mis dans leur voiture.

Le groupe tente d'abord de trouver un espace pour stocker les meubles des locataires, puis il tentera de trouver des endroits à louer pour loger les évacués.

Anshul Kumar dit qu’il est reconnaissant pour toute l’aide et la Croix-Rouge qui lui a trouvé un endroit où rester temporairement, mais il a peu d’espoir de trouver un autre appartement dans le quartier.

Avec les informations de Gareth Hampshire de CBC