Le Conseil de la coopération de l’Ontario se réinvente

Selon Élodie Grunerud, la nouvelle présidente d’Impact ON (le nouveau nom du Conseil de la coopération de l’Ontario) affirme que le récent changement de nom de l’organisme sert à être davantage « en synergie » avec sa mission.

On voulait mettre l’accent sur l’impact des projets, des programmes et des contrats et surtout le savoir-faire francophone historique en coopération et en entrepreneuriat social , affirme Mme Grunerud.

Succédant à Lucie Huot, Élodie Grunerud était vice-présidente l’an dernier. Elle est aussi la directrice générale de l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO).

Mme Grunerud souligne que le changement de nom annoncé la semaine dernière a été proposé pendant la préparation d’un nouveau plan stratégique pour l’organisme.

Le plan stratégique c’est vraiment de voir la différence que fait Impact ON sur le terrain, de voir comment l’équipe livre les services, d’accepter d’accompagner tous les porteurs de projets, évidemment les coopératives et les entreprises sociales, mais aussi des entreprises privées , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Élodie Grunerud est la nouvelle présidente d'Impact ON, tandis que Christina Clark est la nouvelle vice-présidente. Joel Santos demeure au poste de secrétaire-trésorier. Photo : Impact ON

Un des dossiers qui retiendra l’attention du conseil d’administration est le 60e anniversaire de l’organisme en 2024.

La nouvelle vice-présidente est Christina Clark, directrice générale de la Boîte à Soleil, une des garderies coopératives francophones les plus importantes en province.

Joel Santos du Groupe Co-operators demeure au poste de secrétaire-trésorier.

Lucie Huot demeure au conseil d’administration. Les autres administrateurs sont Pierre Dorval, Patrick Therrien, Isabelle Michaud et Alexandre Applin.

L'organisme a récemment lancé un nouveau site web, soit www.impact-on.com.