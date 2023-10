L’EPIC de Saint-Malo veut être un pilier d’inclusion dans la communauté francophone

Dans le sud du Manitoba, un organisme à but non lucratif offre des occasions de travail à des personnes ayant des déficiences intellectuelles. Fondée en 1974, l'Entreprise pour l'intégration communautaire (EPIC) de Saint-Malo vise à promouvoir l’inclusion de ces personnes dans la communauté et les régions environnantes.

L’organisme offre des ressources et des services bilingues pour aider à développer l’indépendance des travailleurs.

En raison de nombreux contrats avec des entreprises locales et nationales, les 50 employés à temps plein ont une variété de tâches à accomplir.

Ces dernières incluent l’assemblage de jouets et d'équipement pour la pêche, la couture de sacs en toile, l'emballage d’équipement de camping et la préparation de piquets de sondage pour Hydro Manitoba.

Ils sont aussi responsables de la collecte et du traitement des matériaux recyclés ménagers et commerciaux de la municipalité De Sallabery.

Ces travaux permettent à Trevor Nickel de mettre en pratique les compétences qu'il affectionne depuis l'école secondaire, comme le travail du bois.

C'est une très bonne communauté. C'est vraiment génial ici , explique-t-il. J'ai beaucoup de bons amis qui sont juste à côté de moi et qui gardent un œil sur moi. C'est une bénédiction.

Trevor Nickel (centre) se dit heureux de pouvoir travailler avec ses bons amis Tim Hiebert (gauche) et Caleb Friesen (droite). Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

L'un de ses bons amis est Tim Hiebert qui travaille pour l' EPIC depuis presque 11 ans.

J'aime travailler ici , dit-il. Ça me donne quelque chose à faire, mais c'est toujours un travail demandant. Je l'apprécie et j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille.

Mona Laszchuk se réjouit de l'évolution des travailleurs, qui commencent généralement à l'âge de 21 ans. La superviseur des travaux et responsable du département de couture travaille au sein de l'organisme à but non lucratif depuis 22 ans.

On a toujours de la joie. Puis chaque jour, c'est une journée différente, ce n'est jamais pareil. , ajoute-t-elle.

La responsable du département de couture, Mona Laszchuk, aide à remplacer l'aiguille de la machine à coudre utilisée par Louise Nickel. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Ça me fait chaud au cœur

Selon l’artiste et le propriétaire de Sol Designs, Sol Desharnais, il s’agit d’une initiative gagnante pour l’économie locale. Il a commencé son partenariat avec EPIC à Saint-Malo il y a huit ans et ajoute qu'il ne regrette pas son choix.

C'est win-win pour tout le monde. Moi je me retrouve à avoir du gain de temps pour investir dans mon entreprise. Les participants ici ont l'occasion d'avoir de l'emploi qui est valorisant , explique-t-il. Les clients au bout de la ligne sont tout contents aussi de savoir qu'ils peuvent participer à ce partenariat social que j'ai avec l' EPIC .

Ça me fait chaud au cœur , lance-t-il.

Le partenaire de l'EPIC Sol Desharnais se dit toujours heureux de visiter le site et dit qu'il a développé de bonnes relations avec les travailleurs et la trentaine d'assistants du programme de jour. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Programme de logement

L' EPIC offre également à presque 20 travailleurs des logements dans des résidences situées dans le quartier. Les résidents disposent d'une équipe de 30 travailleurs de nuit disponibles pour les soutenir.

Dean Catellier est heureux de vivre dans la résidence depuis 2004 et il apprécie la bonne nourriture ainsi que son espace de vie.

Pour le résident Dean Catellier, la bonne compagnie est la partie la plus agréable de son travail à l'EPIC. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Ses collègues de travail jouent également un rôle important pour rendre son expérience agréable. Je suis ici depuis longtemps. C'est une belle vie. C'est un travail qui m'occupe et c'est merveilleux , explique Dean Catellier.

Une cinquième résidence sera disponible cet automne pour répondre à la demande dans la communauté.