Quitter le système scolaire traditionnel pour faire face au TDAH

La rentrée scolaire est plus difficile pour certains élèves avec des besoins spéciaux. L'Albertaine Sue Music a choisi de s'adapter aux besoins de ses enfants, de ralentir sa carrière et d'assumer le rôle de pédagogue à partir de la maison.

Le matin

L’odeur des crêpes fraîchement cuisinées tire du lit les trois enfants de Sue Music. La mère de famille prépare la table alors que Corban, Ashor et Daisy se précipitent dans la cuisine. Chez les Music, l’odeur du petit déjeuner remplace le son de la cloche de l'école. La famille a adopté l'enseignement à la maison depuis maintenant cinq ans.

Cette année, nous utilisons le modèle hybride. Les enfants vont dans une école une journée par semaine avec d’autres enfants qui font l’école à la maison.

Ouvrir en mode plein écran L'éducation des enfants est basé sur leurs intérêts. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif

Les livres et cahiers d’apprentissages s'empilent sur la table. Sue parle du plan de la journée. Ici, il n’y a pas d’horaire, mais un emploi du temps.

Ashor as tu des devoirs à faire cette semaine? , demande Sue Music. [L’école] a dit d’écrire dans notre cahier à chaque jour , répond l'enfant.

L’option de devenir apprentie pédagogue a été un choix logique pour Sue lorsque son premier enfant, Corban, 12 ans, a commencé à intégrer le système scolaire. Après trois changements d’école, plusieurs visites chez le directeur, de la médication et une confiance en soi ébranlée, la famille décide de retirer le jeune garçon du système scolaire traditionnel.

Corban ne voulait jamais aller à l’école, à chaque jour il vivait une expérience négative.

Ouvrir en mode plein écran Corban fait l'école à la maison depuis 5 ans. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif

Corban souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Son problème se définit entre autres par une difficulté à se concentrer et une gestion plus difficile de ses impulsivités et de ses émotions.

Mon fils est très intelligent, il a la capacité d’hyper focaliser sur des sujets qui l’intéressent. Il apprend actuellement le japonais.

Étude sur l’accès équitable à l’éducation

Un rapport (Nouvelle fenêtre) publié en 2021 par le Centre de sensibilisation au TDAH Canada (CSTC) évaluant l’accès équitable à l’éducation aux élèves qui vivent avec un TDAH affirme qu’aucune province ou territoire canadien a reçu la note Excellent et que trois provinces ont reçu la note insatisfaisant .

À la suite de ce rapport, les ministères provinciaux et territoriaux ont indiqué qu’ils s'orientaient vers un système d’inclusion et d’intégration, ce qui signifie que, quel que soit leur niveau de besoins, les élèves reçoivent maintenant un enseignement dans une classe intégrée.

Le CSTC avait dès lors prévenu qu’en l’absence de financement et de ressources supplémentaires le passage à un système d'intégration ferait en sorte que les éducateurs seraient débordés et les élèves seraient mal servis.

Une projection que l’enseignant nouvellement à la retraite, Éric Thibeault a pu constater.

C'est un peu plus de gestion de classe, plus de planification, surtout quand on a des grands groupes, moins de temps individuel à donner à chaque élève. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas évident.

Ouvrir en mode plein écran Éric Thibeault, nouvellement retraité, a enseigné pendant une trentaine d'années. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif

Le midi

Les notes du piano de Corban se font entendre partout dans la maison alors que chacun est absorbé par ses apprentissages. Installé dans son hamac, Ashor, le frère cadet de Corban est plongé dans sa lecture alors que sa sœur Daisy construit quelque chose avec des blocs Lego.

Ouvrir en mode plein écran Ashor est plongé dans sa lecture. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif

Ils ont des travaux éducatifs à accomplir pour la semaine et chaque jour ils doivent s’assurer d’avoir bougé, de s’être nourris spirituellement, d’avoir pris soin d’eux et de leur maison.

Outre ces périodes d'apprentissages, les jeunes profitent de leurs temps libres pour apprendre sur des sujets qui les intéressent comme la couture, la cuisine et même l’entrepreneuriat , explique Sue Music. Nous avons aussi du temps alloué aux activités sociales avec d'autres enfants qui font l’école à la maison.

Ouvrir en mode plein écran La cadette de la famille apprend les mathématiques avec des Lego. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif

La mère de famille construit elle-même son programme d’enseignement, mais bénéficie d’un tuteur pour l’aider à compléter le programme de la province.

L’Alberta alloue des fonds aux familles qui décident de faire l’école à la maison mais, seulement si le programme d’éducation est supervisé par un autorité scolaire. Source : Gouvernement de l'Alberta (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Elle privilégie l’apprentissage kinesthésique pour ses enfants.

Ils apprennent les mathématiques à l’aide de blocs Lego ou de formules de codage par exemple. [...] On exploite leurs intérêts et leurs forces sans négliger ce sur quoi ils doivent s’améliorer.

Le soir

Le souper mijote déjà sur la cuisinière. Dehors, les enfants s’agitent sur la trampoline. Sue en profite pour trier des factures.

C’est difficile de concilier la famille, le travail et l’école à la maison mais on a beaucoup plus d'avantages à faire [l’école à la maison] que d’inconvénients.

Depuis qu'il est scolarisé à la maison, Corban a cessé de prendre sa médication, ne se plaint plus de maux de tête et se sent mieux. Sue et sa famille évaluent chaque année la possibilité de retourner dans le système éducatif traditionnel.

Ouvrir en mode plein écran Sue montre à Daisy comment écrire. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif