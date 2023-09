La vérif : le Manitoba avait-il les pires attentes aux urgences sous le NPD?

Heather Stefanson affirme que les temps d’attente aux urgences au Manitoba étaient les pires au pays sous un gouvernement néo-démocrate. Mais est-ce que c’est vrai, et qu’en est-il des temps d’attente aujourd’hui?

Lors d’un débat télévisé, la cheffe du Parti progressiste-conservateur Heather Stefanson a déclaré que les temps d’attente aux urgences au Manitoba étaient les pires au pays lorsque le NPD était au pouvoir, entre 1999 et 2016.

Je crois que ce que M. Kinew [le chef du NPD] souhaite faire est de nous ramener à quand nous avions les pires temps d’attente aux urgences au pays, sous le précédent gouvernement néo-démocrate, et ça, ce n’était pas après une pandémie , a-t-elle déclaré.

C’est vrai que de 2011 à 2016, les hôpitaux de Winnipeg avaient les temps d’attente les plus longs au pays. Cependant, l’attente est bien plus longue aujourd’hui.

En 2016, par exemple, 90 % des patients de l’Hôpital Concordia ont attendu moins de 6,8 heures pour être vus par un médecin, selon des données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). La moyenne nationale pour la même donnée cette année-là était de 3,1 heures. La moyenne pour les urgences de Winnipeg était de 5,5 heures.

Cet indicateur, le temps d’attente maximal passé au service d'urgence par 90 % des patients, est privilégié par les professionnels de la santé, car il fournit une image plus réaliste de l’accès aux soins de santé.

L’ ICIS note que les données pour le Manitoba ne regroupent pas tous les établissements de santé de la province. Par exemple, la couverture pour l’année 2021-22 était d’environ 38 %. Il faut aussi noter que certaines données d'autres provinces sont incomplètes, et que le Québec fournit seulement des données à l' ICIS depuis 2018-2019. Des données sur le plan provincial sont donc à prendre avec un grain de sel.

Réorganisation des hôpitaux à Winnipeg

Lorsque le parti de Heather Stefanson est arrivé au pouvoir à la fin 2016, il a annoncé une réorganisation du système de soins de santé. En 2017, les autorités annonçaient la fermeture des services d'urgence de trois des six hôpitaux à Winnipeg : Concordia, Seven Oaks et l'Hôpital général Victoria.

Les services d'urgence à Winnipeg ont été regroupés dans trois sites : le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, l'Hôpital Saint-Boniface et l'Hôpital Grace.

Cela a peu changé les temps d’attente aux urgences. La moyenne des temps d’attente pour le 90e percentile chaque année est restée autour de 5 heures et le Manitoba affichait toujours des temps d’attente bien plus longs que la moyenne nationale.

Tout a changé pendant la pandémie. Après une chute initiale des temps d’attente, qui correspondait à une forte réduction du nombre de patients, ils ont explosé. En 2022, 90 % des patients à Winnipeg ont attendu un maximum de 8 heures aux urgences, selon l’Office régional de la santé de Winnipeg.

En août 2023, ce chiffre atteignait près de 8,8 heures, soit une augmentation de 60 % par rapport à 2016.

Cette hausse des temps d’attente est survenue partout au pays et les experts s’entendent pour dire qu’elle est largement le résultat de la pandémie de COVID-19. Une pénurie nationale de travailleurs de la santé est notamment en cause.

Les principaux partis politiques du Manitoba proposent diverses mesures pour contrer la crise dans les soins de santé.

Le NPD veut rouvrir les urgences fermées par le gouvernement progressiste-conservateur et propose un demi-milliard pour embaucher des travailleurs de la santé sur plusieurs années. Les progressistes-conservateurs promettent aussi d’importants investissements en infrastructure de soins de santé et des dizaines de millions de dollars pour le recrutement.

Cependant, avec la pénurie de travailleurs de la santé partout au pays, le recrutement de personnel restera un obstacle considérable pour le prochain gouvernement.