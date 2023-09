Plusieurs tipis ont été installés cette semaine sur la place Nathan Phillips, devant l’hôtel de ville de Toronto, en honneur de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui sera célébrée partout en ville vendredi et samedi.

Le Toronto Council Fire Native Cultural Centre, un organisme qui offre différents services aux membres des Premières Nations, accueillera les visiteurs dans les tipis et au centre-ville pour le Indigenous Legacy Gathering, l’un des nombreux événements organisés dans la cadre de la journée nationale.

L’événement du conseil s'échelonnera sur deux jours et prendra fin samedi soir. Les participants pourront profiter des spectacles de danse et en percussion et en apprendre plus sur la crosse, entre autres.

Le rassemblement met en lumière que les autochtones ne sont pas seulement les personnes qui sont décrites dans les livres d’école , souligne Erik Wakegijig, qui travaille au conseil. Nous habitons à Toronto, pas seulement dans les bois. Ce genre d’événement est une façon de rappeler aux gens que nous existons , poursuit-il.

Anthony Gladue, un conteur, qui organise une séance sur la flûte vendredi et samedi lors du rassemblement, explique que la journée nationale est l’occasion pour les Autochtones de se rappeler des traumatismes des pensionnats et pour les non-autochtones de comprendre ce traumatisme.

Plusieurs événements

Plusieurs autres événements sont organisés en fin de semaine. Vendredi soir, des artistes autochtones se rassemblent pour un spectacle à la salle Koerner Hall, sur la rue Bloor. La soirée sera animée par la poète autochtone Zoey Roy.

Samedi, un pow wow est planifié à partir de midi au parc Dufferin Grove. Le Zoo de Toronto, dans le quartier Scarborough, prépare une cérémonie de purification par la fumée à l’entrée du site à 9 h 15 samedi matin.

Des artistes autochtones mettront aussi en valeur leur travail au Stackt Market de midi à 20 h samedi.

