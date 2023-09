État d’urgence à New York après des pluies diluviennes

Les 100 millimètres de pluie qui se sont abattus sur la ville de New York en trois heures, vendredi, ont causé des inondations « considérables », selon le National Weather Service et poussé les autorités à déclarer l’état d’urgence.

Ce sont les restes de la tempête tropicale Ophelia qui ont mis la capacité des égouts new-yorkais à rude épreuve. On ne comptait plus les rues et les sous-sols inondés.

Sur plusieurs lignes de métro, le trafic était en partie ou totalement suspendu.

À l'aéroport LaGuardia, l'accès au terminal A est fermé et la plupart des vols sont retardés.

Et ce n’est pas fini.

Certains secteurs pourraient recevoir un total de 200 millimètres de pluie d’ici samedi, soit l’équivalent de deux mois de précipitations, selon le New York Post.

Après les 8,5 millions de New-Yorkais, les risques d’inondations affecteront 25 millions de personnes dans le nord-est des États-Unis, particulièrement le long de la côte, où les fortes pluies se jumelleront avec de fortes marées, rapporte CNN.

