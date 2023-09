Des milliers de logements abordables pourraient être vendus au secteur privé, puisque plusieurs accords entre le gouvernement du Manitoba et les organismes à but non lucratif arrivent à échéance. Faute de subvention, plusieurs de ces organismes pourraient devoir vendre leurs bâtiments.

Le Manitoba compte 200 organismes de logement à but non lucratif, qui fournissent environ la moitié des logements sociaux de la province.

Plusieurs organisations ont signé un accord dans les années 1980 et 1990 qui leur permettait de posséder et d’exploiter un immeuble avec une subvention provinciale pendant la durée de l’hypothèque sur l’immeuble.

Cela leur permet d'offrir des loyers abordables à des locataires à faibles revenus, mais de nombreux accords arrivent à leur terme.

Publicité

En début d'année, le Lions Place, l'un des plus grands complexes d'habitation sans but lucratif du Manitoba avec 284 logements à Winnipeg, a été vendu à une société privée de l’Alberta.

La directrice générale de la Manitoba Non-profit Housing Association, Christina Maes Nino, craint que cette situation ne se répète.

Ma pire crainte est qu’un certain nombre d’organisations à but non lucratif soient obligées de vendre leurs bâtiments et que nous perdions ce que nous avons mis des décennies à construire , déplore-t-elle.

Des coûts élevés

Ces accords ont été conçus pour durer le temps du prêt hypothècaire d’un bâtiment, dans l’idée qu’une fois le prêt remboursée, les organisations utiliseraient ces fonds afin de continuer à offrir des loyers subventionnés et à payer les réparations nécessaires.

Publicité

Or, selon Christina Maes Nino, maintenir un bâtiment coûte cher quand les taxes sur la propriété, l’assurance et la sécurité sont incluses et que certains d’entre eux ont plus de 30 ans et nécessitent des réparations.

Cela n’a pas tenu compte du fait que les organisations n’ont jamais été autorisées à effectuer les réparations majeures ou à constituer une réserve de capital qui est maintenant nécessaire , déclare-t-elle.

Selon les informations du gouvernement, les accords portant sur 5000 de ces logements ont expiré et les accords portant sur 10 000 autres logements prendront fin dans les années à venir, indique Christina Maes Nino.

La majorité des accords finissant au cours des cinq prochaines années sont liés à des logements à loyer indexé sur le revenu, soit des logements très abordables où vivent les personnes aux revenus les plus faibles, précise Mme. Maes Nino. Ces logements sont loués à 30 % des revenus du locataire.

Ils ne peuvent pas [financer les réparations] en se basant uniquement sur le loyer, car tous les locataires ont des revenus très faibles.

Aucune bonne option

Une fois que l’accord d’un organisme prend fin, il y a trois options, explique Christina Maes Nino : vendre le bâtiment, continuer à offrir les logements à des taux de loyer adaptés aux revenus et laisser le bâtiment se délabrer ou augmenter le loyer pour financer les opérations.

Aucune de ces options n’est satisfaisante , dit-elle.

Si nous perdons nos logements à loyer indexé sur le revenu, cela signifie que quelqu’un qui a un revenu très faible ne peut pas payer le loyer… et si cela se produit à grande échelle, cette personne n'aura pas d’autre endroit où aller.

Une enquête de CBC /Radio-Canada a révélé que les logements sociaux détenus et gérés par le gouvernement provincial sont en mauvais état, avec des milliers de logements vacants tandis que des milliers de personnes sont sur la liste d’attente pour y entrer.

Le secteur à but non lucratif gère près de 5000 de ces logements et le gouvernement subventionne 12 600 autres logements appartenant à des organisations à but non lucratif et à des coopératives d'habitation.

Ouvrir en mode plein écran Ted Chartrand vit depuis dix ans dans l'immeuble de la Manitoba Housing Association situé au 444, rue Kennedy, qu'il a vu se dégrader. Il dit qu'il ne peut pas aller chercher son courrier parce qu'il y a des vols et que des gens dorment dans les couloirs. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Lotey

« Une urgence »

Plus tôt cette année, le gouvernement du Manitoba a proposé 1,4 million de dollars comme point de départ d’un plan de financement pour aider à combler le déficit de financement après l’expiration des accords.

Certains fournisseurs à but non lucratif ont critiqué le montant proposé lors d’un webinaire en juin auquel participait un représentant de Logement Manitoba.

C’est une goutte d’eau dans l’océan pour ce qui est nécessaire , a déclaré un membre de la Manitoba Non-profit Housing Association représentant les coopératives d’habitation.

Le représentant de Logement Manitoba a mentionné que le modèle de financement ne sera pas approuvé avant les élections et qu’il ne pouvait pas fournir toutes les informations, mais qu’il espérait que des fonds supplémentaires seraient approuvés au cours du prochain exercice fiscal.

Pour Christina Maes Nino, le modèle proposé est un bon point de départ, mais elle craint que le gouvernement ne comprend pas la gravité de la situation. « Nous avons des raisons de croire que cela mènera à une augmentation de l'itinérance. [...] C'est une urgence. »

Avec les informations de Kristin Annable