Un important tournoi de basketball collégial américain de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) débarque à Moncton. Atlantic Slam sera disputé du 16 au 19 novembre, au Centre Avenir.

Quatre équipes de la division 1 de l’association Big South sauteront sur le terrain. On retrouvera les Bulldogs de Yale University au Connecticut, les Runnin’ Bulldogs de Garner-Webb University en Caroline du Nord, les Wildcats de Weber State University en Utah et les Raiders de Colgate University de l’État de New York.

C’est la première fois que la NCAA présentera des matchs de basketball au Canada atlantique.

Le logo du tournoi Atlanctic Slam aux côtés de celui de la Ville de Moncton.

C’est l’occasion d’attirer et d’inspirer de jeunes joueurs , explique Roberto DiDonato, coprésident de l’Atlantic Slam et bénévole en basketball dans la région de Moncton, qui compte plus de 2000 jeunes amateurs de ce sport. Peut-être qu’un jour, ils pourront jouer dans ce calibre.

Un niveau de jeu relevé

Le niveau de jeu de ce tournoi promet d’être relevé, puisque les quatre équipes ont toutes pris part au fameux tournoi du March Madness, le championnat américain de basketball de la NCAA , au cours des cinq dernières années, poursuit M. DiDonato.

Certains des joueurs présents à Moncton évolueront sous peu dans la NBA , ajoute-t-il.

Le week-end accueillera également un tournoi de calibre scolaire à quatre équipes, dont une provenant de la Tchéquie, a ajouté le coprésident d’Atlantic Slam.

Cet événement est sanctionné par l’association Big South de la NCAA et sera diffusé sur les ondes du réseau ESPN+.

Conflit d'horaire avec le Défi Monctonian

Seul bémol, Atlantic Slam est présenté au même moment que le Défi Monctonian de hockey, un populaire tournoi du hockey scolaire. Selon Roberto DiDonato, il ne devrait pas y avoir de problème pour attirer les spectateurs au Centre Avenir.

Ce n’est pas nous qui choisissons les dates. Je suis convaincu que ça va bien aller. Moncton est réputée pour bien organiser de gros événements sportifs et les spectateurs sont présents , dit-il.

Il ajoute que la récente troisième place du Canada aux Mondiaux de basketball va avoir un effet positif sur la fréquentation au tournoi.

L’ancien entraîneur-chef de l’UCLA, Jim Harrick, a fait le déplacement jusqu’à Moncton pour participer à l’annonce. Il reconnaît l’importance du tournoi pour les joueurs et les équipes et a hâte de partager ses connaissances avec la communauté locale dans le cadre d’un atelier pour les entraîneurs.

Au basketball, le succès repose sur le travail acharné, le travail d’équipe et la passion. Je suis heureux de transmettre ces valeurs aux athlètes et aux entraîneurs en développement à Moncton , a-t-il déclaré.

Un nouveau chapitre du basketball au Canada atlantique

La commissaire de la Big South, Sherika A. Montgomery, pendant la conférence de presse annonçant le tournoi Atlantic Slam.

La commissaire de la Big South, Sherika A. Montgomery, la première femme à occuper ce poste, s’est dite enthousiaste à l’idée de s’associer à Atlantic Slam pour amener les meilleurs joueurs de la division 1 de la NCAA au Canada, et plus particulièrement à Moncton, où le basketball gagne en popularité auprès des jeunes.

Notre collaboration avec Atlantic Slam souligne une étape importante pour le sport avec le tout premier tournoi de la NCAA au Canada atlantique. Ensemble, nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire du basketball au Canada atlantique , a-t-elle souligné.

Elle a annoncé un important partenariat avec ESPN+ pour les droits de diffusion pendant le tournoi.

Ce partenariat permettra aux téléspectateurs des États-Unis de suivre les matchs tout au long de la semaine du tournoi , a-t-elle conclu.

Deux autres événements sont rattachés à Atlantic Slam. Il y aura un atelier pour les entraîneurs le 29 septembre et un tournoi à trois contre trois le lendemain.

Les billets individuels pour le tournoi seront mis en vente le samedi 30 septembre. Des forfaits pour le tournoi sont encore disponibles. Rendez-vous au atlanticslam.com (Nouvelle fenêtre) pour plus de détails.

Avec des informations de François Le Blanc