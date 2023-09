Le ministère de la Santé confirme avoir eu sa première cargaison du vaccin mis à jour de Moderna contre la COVID-19. Toutefois, la province n'a pas communiqué la date du début de la campagne de vaccination pour le grand public.

L'Ontario a reçu ses premières doses le 22 septembre, précise la porte-parole Anna Miller par courriel, sans donner plus de détails.

Santé Canada a approuvé le nouveau vaccin, qui cible le variant d'Omicron XBB.1.5, le 12 septembre.

Les personnes les plus vulnérables, telles que les aînés habitant dans les centres de soins de longue durée, doivent être inoculées en priorité.

Mme Miller n'a pas répondu aux questions de Radio-Canada quant au calendrier de vaccination pour le grand public. On ne sait pas par exemple quand le vaccin, approuvé pour les Canadiens de 6 mois et plus, sera offert dans les pharmacies ontariennes.

Le vaccin annuel contre la grippe, lui, devrait être disponible dès le 30 octobre.

Au Québec, le gouvernement Legault a indiqué plus tôt cette semaine que le nouveau vaccin de Moderna contre la COVID sera offert à partir du 10 octobre.