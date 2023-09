Importantes entraves à prévoir lors du Marathon Beneva à Québec

Les déplacements dans la ville de Québec risquent de se compliquer entre le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre en raison du marathon qui rassemblera 10 000 participants.

Un important achalandage est prévu sur le site d'ExpoCité, d'où auront lieu les départs et arrivées pour les différentes épreuves.

Toutefois le Grand Marché et le Centre Vidéotron demeureront ouverts au public.

Plusieurs rues autour des secteurs de la Pointe-aux-Lièvres et d’ExpoCité seront fermées à la circulation samedi, entre 11 h et 17 h, en raison des courses de 2 km et 5 km.

Par ailleurs le tronçon du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, compris entre les ponts Samson et Scott, sera fermé aux piétons et aux cyclistes entre 14 h 30 et 17 h, samedi. Le lendemain, la fermeture aura lieu entre 7 h et 15 h.

Ouvrir en mode plein écran Un outil sur le site de la Ville de Québec indique les conditions de circulation des quartiers affectés. Photo : Ville de Québec

La circulation et les stationnements seront modifiés dans plusieurs quartiers dont Saint-Louis, Sillery, Montcalm, Saint-Sacrement, Vieux-Québec, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vanier, Lairet et Limoilou.

Les grandes artères touchées sont le chemin Saint-Louis, la Grande Allée Ouest, le boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Champlain, le pont-tunnel Joseph-Samson, la rue Saint-Vallier, la 3e avenue et la 18e rue.

Publicité

Un outil pour planifier ses déplacements

La Ville de Québec offre sur son site un outil qui permet aux citoyens d'entrer leur adresse pour vérifier les conditions de circulation et suivre les modifications en vigueur.

Les parcours des bus du Réseau de transport de la Capitale seront également modifiés pour l'événement.

La réouverture des rues se fera progressivement entre 7 h et 16 h suivant le rythme des coureurs. Le Service de police de la Ville de Québec sera aussi présent à plusieurs points de traverse pour permettre le passage des véhicules.