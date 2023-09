Les entreprises et organisations régionales qui veulent mieux intégrer les autochtones dans leurs équipes auront accès à une formation en sécurisation culturelle offerte par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Une formation comme celle-là est plus que nécessaire, parce qu’on a la volonté d’intégrer la communauté de Pessamit à l’économie et aux entreprises de Baie-Comeau et de la Manicouagan, affirme Jeff Dufour-Tremblay, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Vendredi, ce dernier a expliqué les tenants de la formation au micro de Bis Petitpas à l'émission Bonjour la Côte, en compagnie de Geneviève Ashini, agente de liaison de développement de la Mingan et chargée d'offrir la formation dans les entreprises.

La formation de 1 h 30 axée sur l’employabilité mettra en lumière les particularités de la main-d’œuvre autochtone. Elle sera offerte par Pessamit et la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Publicité

Geneviève Ashini explique avoir créé des ateliers interactifs pour faire passer un message d’inclusion. C’est une formation pour déconstruire les préjugés. On présente le guide de référence de l’intégration et du maintien en emploi auprès des Premières Nations , dit-elle.

La Chambre de commerce et d’industrie Manicouagan se trouve à l’étape de sonder l’intérêt de futurs participants, et elle assure qu’ils n’ont pas tardé à se manifester.

Son directeur général est ravi de la réaction des différentes organisations. Des entreprises inscrivent aussi les employés, on voit qu’il y a un intérêt très accentué dans la Manicouagan.

Il soutient que former les membres aux réalités autochtones fait partie des volontés de la Chambre de commerce.

Formation en sécurisation culturelle.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Formation en sécurisation culturelle ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Formation en sécurisation culturelle. 8 minutes 35 secondes) Durée de 8 minutes 35 secondes 8:35

Les mentalités évoluent

La formatrice Geneviève Ashini est originaire de Pessamit. L'Innue ressent, sur le plan personnel, les effets d’un changement de mentalité dans la population.

On voit de plus en plus cette ouverture : les gens sont plus intéressés, c’est assez sécurisant. Il y a encore du chemin à faire, mais avec de petits gestes, comme assister à des ateliers de sécurisation culturelle ou aller à des événements comme les pow-wow, ça amène un rapprochement entre les peuples.

Jeff Dufour-Tremblay va dans le même sens. Il observe, lui aussi, un intérêt et une curiosité pour les enjeux autochtones qui grandissent année après année.

Ça ne règle pas le passé, mais ça peut être intéressant pour l'avenir.