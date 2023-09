Des exportateurs britanno-colombiens inquiets des tensions diplomatiques avec l’Inde

Des propriétaires d'entreprises de la Colombie-Britannique qui vendent leurs produits en Inde se disent inquiets quant à l'avenir de leurs relations commerciales en raison de la rupture des liens diplomatiques entre le Canada et le gouvernement indien.

Sunny Brar, un agriculteur de Langley, en Colombie-Britannique, tente d’évaluer les alternatives pour sa ferme de bleuets. C'est très effrayant , dit-il.

Pour la première fois cette année, Sunny Brar a réussi à vendre environ 10 % de sa production de bleuets à l'Inde pour compenser la diminution des ventes locales. Il s’agit d’une avenue qu’il aimerait poursuivre, mais la montée des tensions entre le Canada et l'Inde lui font craindre des conséquences sur les ventes de l’an prochain.

Sunny Brar indique que son projet d’exportation a nécessité des années de travail préparatoire. Notre investissement est-il perdu d'avance ou allons-nous pouvoir développer davantage? , questionne-t-il.

L’Inde a rejeté les allégations et a, depuis, suspendu le traitement des demandes de visas effectuées par des citoyens canadiens.

Sunny Brar collabore avec Fruitsy, une entreprise de logistique et d'exportation. Selon les propriétaires de Fruitsy, une grande partie de leurs activités dépendent entièrement de la demande indienne de fruits canadiens.

L'Inde a d'autres options. Elle se dira que ce n'est pas grave, que le pays a accès à d’autres marchés , explique Vivek Dhume, cofondateur de Fruitsy. Pour nous, c'est notre gagne-pain.

Vivek Dhume explique que cette situation l'a rendu inquiet et confus quant à ce qu'il doit dire aux agriculteurs avec lesquels il travaille au sujet de l'année à venir.

Des analystes comme Carlo Dade, de la Canada West Foundation, un groupe de réflexion qui se penche sur des politiques publiques, estiment que les tensions diplomatiques n’auraient pu survenir à un pire moment , alors que les négociations commerciales entre les deux pays dans le cadre de la stratégie indopacifique étaient sur le point de débuter.

La ministre fédérale de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, a annulé une mission commerciale en Inde prévue pour le mois d'octobre, juste avant l'annonce fracassante du premier ministre Justin Trudeau.

Un partenaire économique significatif

L'Inde est le cinquième partenaire commercial de la Colombie-Britannique, selon les statistiques de la province.

En 2022, le Canada et l’Inde ont échangé un nombre record de biens et de services, pour une valeur de près de 20 milliards de dollars d’importations et d’exportations.