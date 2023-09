Samedi, de nombreuses festivités seront proposées partout en Colombie-Britannique pour célébrer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Créée en 2021 par le gouvernement fédéral, cette journée est l’occasion de se souvenir des victimes et des survivants des pensionnats pour Autochtones, mais aussi de maintenir le dialogue de la réconciliation et de célébrer la culture autochtone.

Pour commémorer cette journée, il est possible de se vêtir en orange. C’est la couleur du chandail que portait Phyllis Webstad, une fillette de 6 ans arrachée à sa communauté et envoyée au pensionnat Saint-Joseph Mission de Williams Lake, en Colombie-Britannique, en 1973. Il est aussi possible de participer à l’un des nombreux événements organisés dans la province.

Métro Vancouver

La Marche de la journée du chandail orange de l’est de Vancouver commencera à l'Aboriginal Community Policing Centre, au niveau de la rue Franklin. Les marcheurs s’élanceront vers 9 h pour rejoindre le parc Grandview. C’est là-bas que se déroulera, jusqu’à 14 h, une cérémonie avec notamment des percussionnistes et des démonstrations d’arts graphiques.

Un atelier d’art sera proposé par All my relations à la Place des arts de Coquitlam. Cet événement gratuit aura lieu de 13 h à 16 h 30. Il est conseillé de réserver.

La Première Nation Semiahmoo tiendra sa marche annuelle. Elle débutera à 11 h de la place Robert Charles, située dans le parc Semiahmoo de White Rock. Il sera possible d’assister à des spectacles, de manger et d’acheter des produits faits par des autochtones. Des activités pour les enfants seront également proposées.

Whistler

Il sera possible de visiter le centre culturel Squamish Lil'wat. Des activités y seront proposées toute la journée. L’entrée est gratuite.

Sur l’Île de Vancouver

Un pow-wow réalisé par la Première Nation Songhees permettra de commémorer cette journée à Victoria. Il est possible d’arriver dès 10 h. L’événement gratuit aura lieu au parc Royal Athletic (1014, avenue Caledonia).

À Port-Alberni, la Première Nation Tseshaht commémora également le 50e anniversaire de la fermeture du pensionnat pour Autochtones. Une marche débutera de l’Hôtel Barclay à 11 h et se terminera au Maht Mahs Gym où de la nourriture et des activités culturelles seront proposées.

Dans le nord de la province

À Prince George, la Première nation Lheidli T'enneh et les percussionnistes traditionnels de l’UHNBC tiendront une marche et une discussion à la Place Canada Games. L’événement débutera à 10 h par une prière, suivie de performances culturelles.

De nombreuses activités seront proposées au Stampede de Williams Lake, comme des feux sacrés traditionnels et des ateliers. Il sera possible de se restaurer et de découvrir des artisans autochtones.

Dans l’intérieur de la province

À Penticton, la nation Syilx Okanagan organisera une marche de 2 kilomètres. Elle partira à 10 h du parc de stationnement du supermarché Safeway et se terminera au Monument SIRS, au début du chemin En'owkin.

L’université Thompson Rivers de Kamloops et Tk'emlúps te Secwépemc tiendront un événement ouvert à tous les étudiants et au personnel. Il se déroulera de 11 h à 13 h au Grand hall avec des prises de paroles et des percussionnistes.

Ce qui sera ouvert et ce qui sera fermé pendant cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Les bureaux de Postes Canada seront fermés lundi. Il n’y aura pas de collecte ni de distribution du courrier.

Les écoles publiques seront fermées lundi.

Les banques seront fermées lundi.

Les services de BC Transit fonctionneront comme un jour normal samedi et lundi.

Les bus TransLink, le SkyTrain, et les SeaBus de Vancouver fonctionneront à leurs horaires habituels tout le week-end. Le West Coast Express ne circulera pas samedi et lundi.

Avec les informations de La presse canadienne