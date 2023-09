54e match Panda : une intense rivalité entre deux campus locaux

Pour la 54e fois de l’histoire, les programmes de football des universités d’Ottawa et de Carleton croiseront le fer, dimanche, à l’occasion du traditionnel match Panda. Cet événement regorge de grands moments sportifs, d’excès et de fierté des étudiants locaux.

Disputé pour la première fois en 1955, ce match est disputé chaque année, à l’exception d’un hiatus de 15 ans, de 1998 à 2013, lorsque l’Université Carleton a choisi de dissoudre son équipe de football. La pandémie de COVID-19 a aussi forcé l’annulation de l’événement en 2020.

Toute cette histoire a commencé par un petit concours autour d’un panda en peluche offert par des étudiants. C’est devenu, au fil du temps, un événement phare du sport universitaire canadien, au point où plus de 24 000 personnes sont attendues dans les gradins de la Place TD.

C’est devenu une véritable icône pour Ottawa, pas seulement pour les deux universités , a déclaré l’entraîneur-chef des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, Marcel Bellefeuille.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa, Marcel Bellefeuille (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce dernier est bien placé pour en parler. Il en est à son deuxième séjour aux commandes du programme. Il a fait son retour en 2020 après avoir dirigé l’équipe de 1998 à 2000, remportant notamment le championnat canadien, la Coupe Vanier.

Publicité

Il y a un grand sentiment d’appartenance pour les étudiants, et pas seulement pour les athlètes. C’est très spécial. Vous ne pouvez même pas qualifier ou quantifier ce que cela signifie , a enchaîné le pilote.

Son vis-à-vis, Corey Grant, est moins familier avec le match Panda. Embauché en 2022, il a vu son équipe s’incliner 37 à 7 l’an dernier dans un spectacle où le receveur gatinois des Gee-Gees, Nicholas Gendron, a volé la vedette.

Corey Grant a cependant vite capté l’essence de l’événement : je pense qu’en étant de grands ambassadeurs de ce type de rivalités. Nous continuons à mettre sur le terrain un excellent produit que les gens pourront apprécier .

Ouvrir en mode plein écran Nicholas Gendron capte une passe de touché pendant le match Panda de 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Greg Mason/Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Cette année, la partie a une importance particulière au classement de la saison 2023. Les deux équipes sont détenteurs d’une fiche de deux victoires et de deux défaites depuis le début de la saison. Ottawa a perdu ses deux derniers matchs tandis que Carleton a savouré la victoire à ses deux derniers rendez-vous.

Publicité

Les Gee-Gees sont sortis victorieux des quatre dernières éditions. Historiquement, ils dominent l’événement, avec 36 victoires en 53 années.

Quand vous gagnez le match Panda, c’est électrique. C’est énorme. Tout le monde inonde le terrain après le match. Même ceux qui ne suivent pas l’équipe de football s’en soucient énormément , a commenté le botteur des Gee-Gees, Campbell Fair.

Les débordements, les leçons

Il est impossible de ne pas parler du match Panda sans parler des nombreux débordements qui ont marqué certaines années, notamment la tragédie de 1987 qui a blessé des dizaines d’élèves.

Les dernières années n’y ont pas fait exception. Les débordements de 2021 et de 2022 ont mis en danger la tenue du match. Des résidents du quartier Côte-de-Sable disent carrément ne plus vouloir des festivités d’après-match. Cette année, une nouvelle formule a été mise en place pour tenter d’assurer des festivités dans le calme.

Ouvrir en mode plein écran Après ces débordements de 2022, le maire Jim Watson avait dit qu'il était « dégoûté » par un tel comportement. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Stephen Higham

Malgré les défis, les organisateurs assurent avoir tiré des leçons chaque année.

C’est un moment de célébrations. Les étudiants veulent se rassembler et s’amuser. Ils veulent faire la fête. Nous avons beaucoup appris au fil des années, notamment depuis que le match est présenté à la Place TD en 2014 , a mentionné la directrice des loisirs et des sports de l’Université Carleton, Jennifer Brenning.

En dehors du football, d’autres programmes sportifs des Gee-Gees et des Ravens sont au cœur d’intenses rivalités, notamment au hockey et au basketball, où on se dispute les honneurs de la Classique Colonel By et de la Classique de la capitale.

Il existe de nombreuses villes universitaires dotées de deux universités qui pourraient tenter de créer ce genre de rivalité, comme nous avons pu le faire ici , a déclaré Mme Brenning, qui souhaiterait attirer davantage les foules pour les matchs réguliers de la saison, et pas seulement pour le match Panda.