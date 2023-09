Des militaires s’exercent dans le secteur D'Alembert à Rouyn-Noranda

Un exercice militaire se déroule dans le quartier D'Alembert de Rouyn-Noranda cette fin de semaine .

Une trentaine de membres du 34e Régiment de génie de combat du détachement de Rouyn-Noranda s'y entraîneront durant trois jours. Ne vous étonnez donc si vous croisez ou apercevez des véhicules militaires dans le secteur durant le week-end.

L'objectif principal de l'entraînement sera de développer ce qu'on appelle les normes d'aptitudes au combat de base de nos militaires, en lien avec les opérations en campagne , a indiqué le capitaine Jean-Francois Talbot, commandant adjoint du 34e Régiment du génie de combat, lors d'une entrevue à l'émission Des matins en or. (Nouvelle fenêtre)

Le capitaine Jean-François Talbot, commandant adjoint du 34e Régiment de génie de combat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les militaires ont beaucoup de pain sur la planche au cours de cette fin de semaine d'entraînement. Dès ce matin [vendredi], une équipe était déployée afin de préparer le campement principal et le poste de commandement d'escadron.

Au fond, c'est un maintien de compétences que l'on fait annuellement. Entre autres, les membres vont devoir exécuter des mouvements routiers, dont le transport de véhicules du point A au point B sur la route, a signalé le capitaine Talbot. C'est un bivouac, tout ce qui va avec l'installation, plus les aspects de sécurité et aussi le maintien du bivouac, établir et exploiter un poste de commandement, maintenir la sécurité des opérations et aussi soigner et évacuer des blessés , a-t-il expliqué.

Jean-François Talbot ajoute qu'il y aura également utilisation de munitions à blanc, « ce qui va permettre d'augmenter le réalisme au niveau de l'entraînement ».

- Avec la collaboration de Jocelyn Corbeil