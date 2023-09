Des élus libéraux du Nouveau-Brunswick demandent au gouvernement fédéral d’apporter des modifications à la taxe carbone afin de la rendre plus équitable pour les citoyens vivant en milieu rural.

Dans un communiqué publié jeudi, Serge Cormier, René Arseneault et Wayne Long, respectivement députés des circonscriptions fédérales d’Acadie-Bathurst, de Madawaska-Restigouche et de Saint-John-Rothesay, disent être arrivés à la conclusion que la taxe sur le carbone désavantage la province et ses résidents parce qu’elle ne tient pas compte de son caractère fortement rural .

La taxe carbone vise à décourager les émissions de gaz à effet de serre grâce à une tarification des activités polluantes.

Cette taxe s’applique par exemple aux citoyens qui achètent du carburant pour leur voiture. Ces montants sont toutefois remboursés aux citoyens grâce à des chèques distribués aux trois mois.

Par exemple, une famille de quatre personnes bénéficie par exemple d'un remboursement annuel de 736 $, rappellent les députés. Puisque les citoyens vivants en milieu rural ne peuvent compter sur une offre de transport collectif aussi étoffée qu'en milieu urbain, ils reçoivent une bonification de 10 % sur les remboursements annuels.

D’après les députés, ce supplément est insuffisant et devrait être augmenté à 20 %.

Des citoyens dépendants de la voiture

Serge Cormier rappelle les citoyens qui vivent en milieu rural peuvent difficilement faire le choix d'abandonner leur voiture en raison d'un manque d'infrastructures.

Le résident qui vit à Toronto à côté d’une ligne de métro va recevoir plus d’argent de ce programme que la personne qui vit seule dans sa maison à Kedgwick ou à Nigadoo. La différence, c’est que celle-ci n’a pas d’autre choix que de continuer à utiliser son automobile à tous les jours , a précisé René Arseneault dans le communiqué publié jeudi.

Serge Cormier réclame la mise en place d'incitatifs un peu plus généreux pour la population du Nouveau-Brunswick et, en particulier, pour les gens vivant en région rurale.

Les députés néo-brunswickois demandent également que des études soient entreprises le plus rapidement possible pour mesurer l’impact de la taxe carbone sur le Nouveau-Brunswick ainsi que dans les régions rurales du Canada afin de voir si des modifications s'imposent.

Davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques devraient aussi être installées dans la province et les régions rurales doivent être appuyées afin de les doter de systèmes de transport en commun fiables, disent les députés.

La tarification carbone sur l’huile de chauffage devrait aussi être supprimée, croient-ils.

Malgré les critiques émises contre son gouvernement, Serge Cormier dit ne pas s'opposer à un prix sur la pollution.