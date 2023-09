Une attaque kamikaze visant une procession fait plus de 50 morts au Pakistan

Plus de 50 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées vendredi dans une attaque à la bombe au Balouchistan, contre une procession célébrant l'anniversaire du Prophète Mahomet, ont indiqué des responsables provinciaux à l'AFP.

Les autorités locales ont attribué à un kamikaze l'attaque, qui a frappé la ville de Mastung, à quelque 40 kilomètres de Quetta, capitale de la province du Balouchistan.

Mes pieds ont tremblé et j'ai été projeté au sol , a déclaré Hazoor Bakhsh, 49 ans. Lorsque la poussière est retombée, j'ai vu des gens éparpillés dans tous les sens, certains hurlaient, d'autres appelaient à l'aide , a-t-il ajouté.

Je peux confirmer que le bilan s'est alourdi et atteint désormais 52 morts et plus de 70 blessés , a indiqué à l' AFP Munir Ahmed Shaikh, inspecteur général adjoint de la police du Balouchistan.

Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur de la province Zubair Jamali avait évoqué au moins 45 morts et 70 personnes blessées, auprès de l' AFP.

L'explosion est survenue près d'une mosquée, au moment où le public se rassemblait pour une procession devant marquer l'anniversaire de la naissance du Prophète de l'islam, Mahomet. Cette commémoration est acceptée par la majorité des courants musulmans, mais certains parmi eux la condamnent.

Une procession de centaines de personnes est sortie de la mosquée Madina et quand elle a rejoint la route Al Falah, un kamikaze l'a prise pour cible.

À Karachi, le ministère de l'Intérieur pakistanais a confirmé une explosion provoquée par des éléments terroristes . L'attaque sur des personnes innocentes qui étaient venues participer à la procession de la fête de Mawlid est un acte odieux , a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les hôpitaux locaux étaient débordés par le grand nombre de blessés et les autorités provinciales ont appelé à des dons de sang sur les réseaux sociaux.

Chaque année à cette date, des mosquées et des bâtiments publics au Pakistan sont illuminés, tandis que les fidèles marchent en procession à l'occasion de l'anniversaire du Prophète.

En avril 2006, une attaque kamikaze contre une procession sunnite marquant le même évènement avait fait au moins 50 morts dans la ville de Karachi.

Les talibans pakistanais pas impliqués

Le Baloutchistan abrite plusieurs groupes séparatistes.

Les talibans pakistanais ont indiqué ne pas être impliqués dans l'attaque de vendredi. Le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) n'a aucun lien avec cette attaque, notre position sur les attaques à la bombe dans les lieux publics est sans équivoque , a indiqué le groupe.

Le ministre de l'Information du Baloutchistan, Jan Achakzai, a annoncé que le pays respecterait un deuil de trois jours.

Cette explosion intervient au moment où le pays prépare des élections en janvier prochain et est miné par une crise politique et économique. Il subit en outre des attaques croissantes de groupes extrémistes encouragés par le retour au pouvoir des talibans dans l'Afghanistan voisin depuis 2021.

L'armée pakistanaise a annoncé par ailleurs vendredi que quatre soldats avaient été tués alors qu'ils combattaient une tentative de militants du TTP d'infiltrer le Baloutchistan depuis l'Afghanistan.

Par ailleurs, dans le nord du pays, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, quatre personnes ont été tuées dans une autre attaque-suicide, ont indiqué les autorités locales. Deux hommes, qui avaient tenté de pénétrer dans une mosquée, ont déclenché une explosion qui a fait s'effondrer le toit.