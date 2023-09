Séparation d’avec Desjardins: les membres auraient dû le savoir avant, dit le PDG d’UNI

Camille Thériault, qui a fait un retour à la barre d'UNI Coopération financière le 16 août dernier, croit que les membres auraient dû être mis au courant des intentions de l'institution financière de délaisser le Mouvement des Caisses Desjardins, au Québec.

Mercredi dernier, en point de presse, à la question de savoir si les membres auraient dû être informés bien à l'avance des intentions d'UNI en ce qui a trait à ses liens avec Desjardins, le PDG d'UNI n'a pas hésité avant de répondre.

Absolument , a-t-il tranché. J'ai l'impression que tout le monde aurait aimé de savoir ce qui se passait.

Moi, comme membre, est-ce que j'aurais aimé de le savoir avant? Probablement.

Plusieurs membres d'UNI Coopération financière ont fait part de leur étonnement quand l'institution financière a annoncé, le 29 mars dernier, qu'elle se détachait de l'entente de services avec le Mouvement Desjardins au Québec pour changer de fournisseur.

Un peu plus de trois mois plus tard, UNI mettait en œuvre son grand chantier de changements informatiques.

L'ex-PDG d'UNI, Robert Moreau, dont le départ immédiat a été annoncé par le conseil d'administration le 15 août dernier, n'a pas l'intention d'accorder d'entrevue pour le moment.

Un secret

Le siège social d'UNI Coopération financière à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Jusqu'à la réunion annuelle de mars dernier, à Bathurst, UNI Coopération a tenu à garder secret le divorce à venir avec Desjardins. Mais, la planification et les efforts en vue de cette nouvelle voie à emprunter avaient été entamés bien avant.

Des journalistes de Radio-Canada Acadie ont eu vent bien avant la réunion annuelle de l'an dernier des grandes lignes de ce qui se préparait chez UNI Coopération financière. Desjardins n'a pas voulu faire de commentaire, s'en remettant à UNI, qui tenait à ne rien confirmer au sujet de la séparation qui était en préparation.

Les coûts informatiques

En avril 2022, Radio-Canada met en relief des statistiques financières contenues dans le rapport annuel d'UNI de l'année 2021 et qui font sursauter plusieurs membres. Les dépenses informatiques et de télécommunication sont passées de 24,7 millions de dollars en 2020 à tout près de 42 millions de dollars en 2021. Au chapitre des frais d'exploitation, aucun autre secteur n'a connu une telle hausse.

Le président du conseil d'administration d'UNI coopération financière, Pierre-Marcel Desjardins, livrant son message aux membres lors de la réunion annuelle, à Tracadie, en avril 2022. Photo : Jerome Luc Paulin

Une note dans le rapport annuel de 2021 a apporté un peu d'éclairage, sans toutefois fournir d'indications précises.

Nos frais d’exploitation ont connu une augmentation d'environ 19,9 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent qui provient principalement d’investissements importants dans certains projets stratégiques ainsi qu’en modernisation technologique , pouvait-on lire.

Des membres perplexes

À la sortie de la réunion annuelle des membres de l'an dernier, à Tracadie, des membres ont expliqué que le bond spectaculaire des frais informatiques avait été évoqué par les dirigeants. Il n'a toutefois pas été question de la séparation à venir d'avec Desjardins.

On n'est pas des professionnels en informatique , avait souligné un membre de Tracadie, Yvon Savoie. On n'est pas trop au courant de ce qui s'en vient. Mais, on fait confiance aux gens qui sont en place.

Le PDG d'UNI, Camille Thériault, insiste pour dire qu'il ne veut pas chercher de coupables à la suite des nombreux défis posés par les nouveaux systèmes de l'institution et qu'il ne sert à rien de regarder vers le passé.

Il dit qu'il veut miser sur la transparence en révélant, par exemple, le nombre de membres [2600] qui ont quitté UNI.