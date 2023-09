De jeunes hockeyeurs ukrainiens commencent finalement l’école à Québec

La fébrilité était au rendez-vous, vendredi, à l’école secondaire Saint-Patrick. Les six hockeyeurs ukrainiens arrivés à Québec au début du mois intégraient officiellement l’établissement.

Sean Bérubé se dit soulagé . L’homme responsable de la venue des jeunes Ukrainiens à Québec admet qu’il commençait à avoir peur que le ministère de l’Éducation tarde davantage à leur accorder l'autorisation d'étudier en anglais.

L’école anglophone Saint-Patrick étant la seule de la région à pouvoir offrir une place aux six jeunes dans son programme de hockey élite, et ce, dans des délais relativement serrés, c’est auprès de celle-ci que les démarches avaient été effectuées en amont.

Ouvrir en mode plein écran Les six hockeyeurs ukrainiens arrivés à Québec le 2 septembre ont intégré l'école secondaire anglophone Saint-Patrick le 29 septembre. Photo : Radio-Canada

Le 20 septembre, Radio-Canada rapportait que les six jeunes réfugiés n’avaient toujours pas commencé l’école, bien qu'ils soient arrivés le 2 septembre.

Questionné au sujet des raisons de tels retards, M. Bérubé s’attribue le blâme.

Quand je les ai invités, je m'étais seulement occupé des documents nécessaires au fédéral , avoue-t-il. Je n'avais pas vraiment compris que ça prenait des trucs au provincial.

Ouvrir en mode plein écran Sean Bérubé, l’homme responsable de la venue des jeunes Ukrainiens à Québec. Photo : Radio-Canada

C’est le personnel du bureau de circonscription du député de Lévis, Bernard Drainville – également ministre provincial de l’Éducation –, qui l’a mis au courant de ce qui manquait pour compléter le dossier.

Durant les deux premières semaines suivant l’arrivée des jeunes, il ne se passait rien, on ne savait pas , dit M. Bérubé.

Intégration et complicité

Pour sa part, Julien Duchamp, directeur de l’école Saint-Patrick, souligne une super belle mobilisation de la part de tous les acteurs impliqués , notant au passage que ce n’est pas simple, ces enregistrements-là .

Il voit dans ces délais supplémentaires une occasion de préparer adéquatement l’intégration des jeunes, et rappelle qu’ il reste toute une année scolaire devant nous pour les accueillir et assurer leur succès et leur intégration ici, à St-Pats, et dans la communauté à Québec .

Ouvrir en mode plein écran Julien Duchamp, directeur de l’école Saint-Patrick. Photo : Radio-Canada

Nous avons hâte de les intégrer à la vie quotidienne de l’école , laisse tomber M. Duchamp.

Danick Powers, directeur du programme Hockey de Saint-Patrick et entraîneur-chef de l’équipe au sein de laquelle les Ukrainiens disputeront leur premier match samedi, indique que les autres membres de l’équipe se sont montrés très accueillants envers leurs nouveaux coéquipiers.

Je pense qu’ils étaient assez fébriles d’avoir des joueurs de l’extérieur , lance-t-il. Le style de jeu européen n’est pas le même qu’ici, en Amérique du Nord. C’est sûr que ça va être une adaptation.

Ouvrir en mode plein écran Danick Powers, directeur du programme Hockey de Saint-Patrick et entraîneur-chef de l’équipe au sein de laquelle les Ukrainiens disputeront leur premier match samedi. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, ils avaient hâte qu’ils puissent intégrer la glace avec nous , ajoute-t-il.

Il note la complicité qui se développe entre ses joueurs et les six jeunes nouvellement arrivés. En guise de preuve, M. Powers précise qu’il a vu qu’ils commençaient à s’ajouter sur les réseaux sociaux .

Ouvrir en mode plein écran Les six hockeyeurs ukrainiens arrivés à Québec le 2 septembre ont intégré l'école secondaire anglophone Saint-Patrick le 29 septembre. Photo : Radio-Canada

L’école secondaire du quartier Montcalm accueillant d’emblée beaucoup d’étudiants étrangers , ç’a facilité la chose , croit-il.

Avec des informations de Rachel Watts et Magalie Masson