Du football au marathon en moins de 24 heures

Entraîneur des receveurs du Rouge et Or, Guillaume Rioux s’est fait un nom sur la scène amateur de la course à pied, ces dernières années. Il conjuguera ses deux passions, en fin de semaine, en courant le marathon de Québec au lendemain d’un match contre les Redbirds de McGill.

L’ex-footballeur passera des lignes de côtés du stade Percival-Molson, samedi après-midi, à la ligne de départ d’un 42,2 kilomètres, à la place Jean-Béliveau dimanche matin.

On va finir de jouer vers 17 h et on va prendre la route du retour. On va sûrement arrêter souper et je vais essayer de manger un peu de glucides, mais je ne deviens pas fou avec ça , lance le principal intéressé au sujet du gros 24 heures qui l’attend.

Saison de football oblige, Rioux met la pédale douce dans son entraînement durant l’automne. Il dit courir le marathon pour le plaisir de courir dans [sa] ville parce que l'horaire de la fin de semaine le lui permettait.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Rioux au California International Marathon, en 2022 Photo : Facebook Je Cours Qc

N'empêche, l'entraîneur du Rouge et Or n’est pas un simple coureur du dimanche. Initié à la course à pied en 2019, il est devenu un habitué des podiums dans les courses amateurs, capable d’avaler un marathon en 2h32. Même s’il ne se fixe pas d'objectif, il pourrait franchir la ligne d’arrivée parmi les premiers à Québec.

La culture de l'entraînement et l’assiduité, je l’avais comme joueur de football, mais le type d'entraînement a changé , relate-t-il au sujet de son nouveau sport.

Savoir tolérer la douleur

Si le ballon ovale et la course de fond n’ont, en apparence, pas grand-chose en commun, Guillaume Rioux estime tout de même que son passé de footballeur le sert bien quand il enfile ses espadrilles.

Au football, je courais des courtes distances à très très haute intensité. Les qualités de vitesse que j’ai développées au foot m’ont servi. Après, il a fallu que je développe de l’endurance , détaille-t-il.

Un parallèle peut également être fait quant à la tolérance à la douleur nécessaire pour exceller dans les deux sports. Des douleurs différentes, mais qui apportent une satisfaction similaire.

Ouvrir en mode plein écran Petit joueur rapide à l'époque où il portait les couleurs du Rouge et Or, Rioux s'était rapidement imposé comme l'un des meilleurs retourneurs de botté au pays. Photo : Rouge et Or

Après un match de football, je pouvais sortir avec quelques bleus sur le corps, mais le sentiment d'avoir gagné un match valait tous les coups que j’avais encaissés. C’est un peu pareil au marathon. Il va y avoir des bouts qui sont très inconfortables, mais quand tu franchis la ligne d’arrivée et que tu atteins ton objectif, ça prend tout son sens.

Compétiteur dans l'âme

Une chose est sûre, les succès de Guillaume Rioux dans son nouveau sport ne surprennent pas son patron Glen Constantin. Le pilote du Rouge et Or connait bien la nature hyper compétitive de son ancien receveur.

Il n’en parle pas beaucoup au bureau. Il arrive à la course et repart à la course. C’est un super athlète, mais tu vois qu’il n’a pas décroché du côté compétiteur. Si vous l’avez connu comme joueur, il a la même mentalité comme coureur , constate Constantin.

Les quelques années après ma carrière de joueur, je continuais de m'entraîner, mais j’ai senti un petit vide , approuve Guillaume Rioux.