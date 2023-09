Trois voisines de la rue Stannus, au centre-ville de Windsor, en Nouvelle-Écosse, vivent mal avec les inondations répétées causées par des problèmes liés au système d'égouts et d'eaux pluviales de la ville.

Lors de fortes pluies, l'eau de couleur brune coule comme une rivière dans la rue, les pelouses et les sous-sols sont inondés et l'eau accumulée s'échappe des puisards situés devant leurs maisons parce que le système ne fournit pas.

Nous ne gérons pas très bien la situation du tout , raconte Amanda Dunfield, qui vit à Windsor avec sa fille de huit ans depuis deux ans.

Mon enfant ne le gère pas bien. Elle refuse d'aller à l'école les jours où il risque de pleuvoir parce qu'elle ressent le besoin de rester à la maison et d'assurer ma sécurité et celle de son animal de compagnie.

Amanda Dunfield explique qu'elle n'était pas consciente de l'ampleur du problème lorsqu'elle a acheté la maison et qu'elle voudrait partir, mais elle sait que ce serait impossible maintenant de vendre sa maison.

Amanda Dunfield vit sur Stannus Street avec sa fille de huit ans.

Elle et ses voisines Alicia Hennessey et Jennifer Moore ont des pompes, des tuyaux, des sacs de sable et de générateurs pour tenter d'éloigner l'eau de leurs propriétés, mais cela ne suffit pas.

À leur avis, il va falloir une refonte complète du système. Le directeur des travaux publics de la municipalité de West Hants, Todd Richard, est bien d’accord, mais il explique que la municipalité attend les résultats d’une étude en préparation depuis 2021.

Ils ont chargé CBCL Engineering, une société de conseil d'Halifax, d'examiner le système de la ville et de formuler des recommandations sur la manière de l'améliorer. Ce rapport devrait être prêt dans environ six semaines.

Todd Richard rappelle la responsabilité partagée entre la municipalité et ses habitants, en soulignant que Winsdor est une vieille ville et que bon nombre de ces maisons ont été construites dans des zones basses, certaines au niveau ou légèrement en dessous du niveau de la mer.

Jennifer Moore, qui vit à Windsor depuis 1998 et sur la rue Stannus depuis 2010, affirme que ça ne devrait pas être sa responsabilité de faire face aux conséquences d'un système défaillant.

Elle dit que les inondations durent depuis des années, mais qu’elles n’ont fait qu’empirer depuis 2014.

Ce n'est pas mon travail et ce n'est pas le travail de mes enfants de pomper ce produit de ma propriété , dit-elle. Ce n'est pas mon produit!

La propriété d'Alicia Hennessey lors d'une inondation en juillet 2021. (Alicia Hennessey)

De son côté, Alicia Hennessey estime avoir dépensé au moins 10 000 $ de sa poche pour effectuer des réparations suite aux inondations de cet été et a perdu trois voitures, une tondeuse à gazon, un générateur, une laveuse et une sécheuse, un chauffe-eau et une fournaise. Pourtant, la pression financière et la perte d'éléments matériels sont le moindre de ses soucis.

Après une pluie, la seule odeur que l'on peut sentir, c'est l'odeur des eaux usées , dit-elle. L'odeur est horrible.

Elle s'inquiète des types de déchets dangereux auxquels ses trois jeunes garçons, tous âgés de moins de neuf ans, sont exposés.

Abraham Zebian est le maire de la municipalité régionale de West Hants.

Le maire de West Hants, Abraham Zebian, compatit avec les résidents de Windsor et souhaite pouvoir faire quelque chose pour accélérer le processus, mais l'étude a pris beaucoup plus de temps que prévu.

Le Conseil est très motivé pour mettre en œuvre les recommandations aussi vite que possible , dit-il.

Abraham Zebian s'attend à ce que les changements coûtent des dizaines de millions de dollars et ces fonds devront provenir des trois niveaux de gouvernement.

Les résidents comme Alicia Hennessey n’ont pas perdu espoir.

Mon mari et moi voulons vieillir dans cette maison , dit-elle. On est peut-être trop optimiste, mais on espère que la ville va résoudre ce problème d'égout et on pourra rester ici.

Pour d'autres, comme Jennifer Moore, qui souhaiteraient partir, le maire promet de soutenir les résidents s'ils demandaient au conseil de présenter une demande à la province pour un programme provincial de rachat des maisons sujettes aux inondations.

