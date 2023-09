L’arrivée de nouveaux arrivants d'ailleurs au pays et de l'extérieur du Canada a continué de faire grimper la population du Nouveau-Brunswick au cours de la première moitié de 2023.

Selon de nouvelles données publiées cette semaine, Statistique Canada estime que 834 691 personnes vivaient au Nouveau-Brunswick au1er juillet 2023.

C’est 25 123 de plus qu’il y a un an et 43 889 de plus à pareille date en 2021.

Depuis trois ans, la province compte 51 259 citoyens de plus.

L’augmentation de la population des 24 derniers mois est d'ailleurs supérieure à celle des 29 années précédentes.

L'analyste principal à Statistique Canada, Patrick Charbonneau, indique que même si la croissance démographique de l’an dernier au Nouveau-Brunswick avait été la plus élevée depuis la Confédération de 1867, elle a été facilement dépassée cette année.

La croissance que nous avons observée au cours des dernières années est un record. C’est quelque chose que nous n’avons jamais observé.

Une croissance grâce aux nouveaux arrivants

Toute cette croissance a été alimentée par les nouveaux arrivants.

Les décès ont dépassé les naissances au Nouveau-Brunswick au cours des deux dernières années et ont causé un déclin naturel de la population de près de 4000 personnes. Mais les arrivées ont dépassé cette diminution.

Plus de 33 000 personnes sont aussi arrivées au Nouveau-Brunswick d'autres pays entre juillet 2021 et juillet 2023.. (Photos d'archives)

Les données montrent que le Nouveau-Brunswick a accueilli 14 800 Canadiens d’autres provinces, principalement de l’Ontario. Plus de 33 000 personnes sont aussi arrivées d’autres pays entre juillet 2021 et juillet 2023.

Ce groupe comprend environ 19 400 immigrants permanents qui se sont établis au Nouveau-Brunswick, principalement de l’Inde, de la Chine et des Philippines. Il comprend également 14 000 immigrants temporaires, notamment des étudiants, des travailleurs étrangers temporaires et des réfugiés.

Des retombées positives

Plus tôt cette semaine, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé un excédent budgétaire de 1,01 milliard $ pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2023.

Le surplus, dit le ministre des Finances, Ernie Steeves, s'explique en grande partie par une augmentation des revenus liés à la taxe de vente provinciale en raison du plus grand nombre de personnes qui vivent et travaillent au Nouveau-Brunswick.

Le ministre des Finances du N.-B., Ernie Steeves.

Bien que la croissance démographique apporte de nombreuses retombées positives, elle apporte aussi son lot de défis.

En septembre, les administrateurs des deux principaux districts scolaires de la région de Moncton (anglophone Est et francophone Sud) ont dit se préparer à accueillir 35 857 élèves cet automne, soit 3500 de plus qu'il y a deux ans.

La croissance de la population exerce aussi une pression sur le logement. Malgré la mise en chantier de 2852 maisons unifamiliales et 4429 appartements dans la province au cours des deux dernières années, l'offre n'arrive pas à suivre la demande.