Le moins qu’on puisse dire, c’est que le public torontois était survolté et particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir la comédie musicale SIX.

Des spectateurs portaient des couronnes et une partie du public était habillée ou coiffée du violet caractéristique qui marque l’identité visuelle du spectacle.

SIX est l’histoire revisitée des femmes qui ont partagé la vie du roi Henry VIII d’Angleterre entre 1509 et 1547 : Catherine d’Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Clèves, Katherine Howard et Catherine Parr.

Cette production s’inscrit dans un contexte plus large de pièces qui donnent une autre lecture de l’histoire, plus diverse et plus inclusive, comme Hamilton ou & Juliet. Dans les deux cas, les héros et les acteurs prennent leur revanche sur un monde qui, jusque-là, ne leur laissait pas leur place.

Dans SIX, la distribution 100 % féminine (orchestre compris) redonne de la visibilité à celles que l’histoire a retenu comme étant les femmes d’Henry VIII , avec un manque d’empathie pour les drames qui ont jalonné leurs vies tragiques.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

À Edmonton cet été et à Toronto jusqu’en décembre

Sur scène, SIX prend la forme d’un concours entre les six reines pour savoir qui a vécu l’histoire la plus bouleversante, à la façon d’un concours de récits tristes entre amis pour départager la dernière part d'un gâteau.

Et il est vrai que leurs histoires sont folles : tour à tour divorcées, emprisonnées, décapitées, tuées… toutes ont leur chance de gagner la bataille.

Le plateau du théâtre Royal Alexandra est ainsi transformé pour accueillir un concert rock. Les reines costumées de paillettes interpellent le public micro à la main dans un décor néon-élisabéthain clignotant au fil des chansons.

L’énergie du spectacle vient de cet échange entre la scène et la salle.

La comédie-musicale anglaise de Toby Marlow et Lucy Moss a été créée au festival Fringe d’Edimbourg en 2017 et elle fait les belles heures de Broadway depuis 2021. Après avoir passé quelques semaines en rodage au théâtre Citadel d’Edmonton cet été, la distribution canadienne est installée au théâtre Royal Alexandra sur la rue King Ouest jusqu’au mois de décembre.

Ouvrir en mode plein écran Jaz Robinson joue Catherine d'Aragon dans la comédie musicale SIX à Toronto. Photo : Joan Marcus

Un concert rock avec une bonne distribution

La distribution est excellente : les actrices se complètent par leur physique, leur caractère et leur énergie. Elles maîtrisent chanson et danse, puissance vocale et émotions. Mais faut-il s’attendre à moins avec un spectacle qui bénéficie d'autant de communication?

Car malgré toute cette énergie positive, il faut bien avouer que SIX est une comédie musicale qui, finalement, manque de surprises.

C’est un concert rock, rien de plus, et il n’y a pas de changement de décor ou de costume, tout au plus quelques lumières.

C’est une production peu spectaculaire où tout arrive quand on l’attend, comme si les créateurs avaient créé une liste à cocher : le moment d’humour, le moment d’émotion, le moment du solo pour chacune des reines, c’est assez répétitif, très centré sur cette musique qu’il faut apprécier pour profiter pleinement de la performance car au bout d’un moment, on a compris le principe, et ça peut paraître long.