C’est presque devenu la routine du début de la fin de semaine pour bien des automobilistes : repérer les secteurs à éviter dans la métropole pour cause de travaux majeurs. Ce week-end, il s’agit du pont Honoré-Mercier, de l’échangeur Saint-Pierre (un habitué des entraves de fin de semaine) et de l'autoroute 50 autour de Mirabel.

Pont Mercier

Sur le pont Honoré-Mercier, il n’y aura qu’une voie de circulation dans chaque direction entre vendredi 22 h et samedi 10 h. Par ailleurs, l’entrée par la route 138 à partir de Châteauguay sera elle aussi fermée de vendredi 20 h à samedi 4 h.

Ouvrir en mode plein écran Les entraves prévues sur le pont Mercier Photo : Mobilité Montréal

Échangeur Saint-Pierre

Un peu plus loin, dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138 (en provenance du pont Mercier) menant à l’A-20 est (vers le centre-ville) sera elle aussi fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Le détour de près de 3 km enverra les automobilistes via la bretelle pour l’A-20 ouest avec un demi-tour au niveau du feu de circulation de la 1re avenue.

Ouvrir en mode plein écran Les entraves prévues dans l'échangeur Saint-Pierre. Photo : Mobilité Montréal

Autoroute 40

Sur cette autoroute, c’est dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue que la circulation devrait être la plus corsée. Des fermetures complètes sont prévues dans les nuits de vendredi, samedi et dimanche. En direction est, l’autoroute sera fermée entre l’entrée 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante. Le détour se fait par la voie de desserte en parallèle.

Ouvrir en mode plein écran Les entraves prévues sur l'A-40 vers Sainte-Anne-de-Bellevue. Photo : Mobilité Montréal

Toujours dans ce secteur, la voie de desserte de l’A-40 en direction ouest sera elle aussi fermée, entre la sortie pour le boulevard Morgan et l’entrée à la hauteur de la rue des Pins. Le détour se fera via le chemin Sainte-Marie.

Autoroute 50

Dans le secteur de Mirabel, c'est un détour d’environ 10 kilomètres qui attend les automobilistes de l’A-50 entre la route 148 (Arthur-Sauvé) et le chemin Saint-Simon de vendredi 19 h à samedi 9 h. Le détour emprunte le chemin Saint-Simon et la rue Sir-Wilfrid-Laurier.