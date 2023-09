La ligne Trillium du train léger, qui circulera en direction nord-sud, ne sera pas ouverte avant le mois d'avril 2024. La directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar, en a informé les conseillers vendredi lors du sous-comité sur le train léger.

Elle a expliqué que le transporteur espérait que les neuf trains, prévus pour la phase de tests, circuleraient d'un bout à l'autre. Or, pour l'instant, il n'y en a que cinq. Les chauffeurs doivent aussi suivre certaines formations.

La directrice générale a aussi mentionné un certain nombre de questions en suspens, notamment la nécessité d'obtenir des permis d'occupation des bâtiments dans toutes les stations. Il faut aussi tester la ventilation des tunnels.

Nous augmentons lentement le nombre de trains et nous accumulons peu à peu les heures de formation. Nous nous préparons à la remise du projet et nous commençons à réfléchir au calendrier du service de transport de passagers. Nous sommes conscients de l'important des travaux en cours , a déclaré Mme Amilcar, qui a reconnu que ce nouveau retard serait décevant pour les usagers.

Au départ, la ligne nord-sud devait être ouverte au mois d'août 2022.

«Nous avons entendu très clairement qu'Ottawa ne veut pas d'un système mis en service à la hâte», a dit Renée Amilcar vendredi matin.

L'exploitation coûtera aussi plus cher

OC Transpo s'attend aussi à payer 3,5 millions de dollars par mois pour exploiter la ligne Trillium du train léger d'Ottawa une fois que le nouveau prolongement du corridor nord-sud sera remis en service, selon un courriel adressé aux élus municipaux dont CBC a obtenu une copie.

Ce montant comprend la somme de 2,1 millions de dollars que la Ville versera à TransitNext, le groupe de SNC-Lavalin responsable de la construction et de l'entretien du projet.

Ces prévisions font suite à la mise à jour du plan financier à long terme du système de transport en commun d’Ottawa qui révèle que l'exploitation du train léger coûtera beaucoup plus cher qu'OC Transpo ne le prévoyait.

Cette réalité, combinée à la prévision que le nombre d'usagers ne reviendra pas au niveau d'avant la pandémie avant 2030, a incité les fonctionnaires à suggérer à la Ville d’envisager d'augmenter les tarifs ainsi que d'instaurer une nouvelle taxe et de retarder la phase 3 qui prolongerait le train léger vers Barrhaven, Kanata et Stittsville.

Une partie nord de la ligne verte (Ligne Trillium) a été ouverte en 2011, mais a été fermée en 2020 pour la construction de la phase 2. Celle-ci devrait être mise en service d'ici la fin de l'année.

Les coûts d'exploitation pour 2027 sont estimés à plus de 210 millions de dollars, soit une augmentation de 45 millions de dollars par rapport aux projections antérieures à la pandémie.

Le total de ce montant prend en compte le coût du train léger une fois que la ligne Trillium et la phase 2 de l'extension est-ouest seront mises en service.

L'augmentation des coûts d'exploitation du train est principalement due à la hausse des frais de soutien expérimentés lors de la mise en service de la phase 1 , a déclaré la trésorière adjointe, Isabelle Jasmin, aux conseillers la semaine dernière.

Les frais de soutien comprenaient, entre autres, l'embauche d'une multitude de consultants pour travailler sur des questions imprévues.

Comment les coûts se comparent-ils à ceux de l'O-Train original?

Les coûts d'exploitation mensuels de 3,5 millions de dollars, prévus lors de la prochaine ouverture de la ligne Trillium, sont très éloignés de ce que la Ville dépensait pour la ligne avant sa fermeture en 2020.

Lors de la dernière année complète de service de la ligne, en 2019, les coûts d'exploitation s'élevaient à 8,5 millions de dollars par an, soit environ 708 000 $ par mois.

À l'époque, la ligne était composée de huit kilomètres de voie unique desservant cinq stations et était exploitée par la Ville, et non dans le cadre d'un partenariat public-privé.

De plus, parmi les autres raisons qui expliquent la hausse des coûts, on peut mentionner l'allongement de la ligne Trillium de 12 kilomètres et l'ajout d'une nouvelle ligne de quatre kilomètres qui relie l'aéroport d'Ottawa.

Enfin, contrairement à la ligne de la Confédération, les trains Trillium fonctionnent au diesel. Isabelle Jasmin a pris en considération lors de ses évaluations l'augmentation du coût du carburant diesel ainsi que la quantité de litres supplémentaires par kilomètre nécessaires pour les trains de plus grande taille.

Les coûts de maintenance sont dictés par le contrat

Le directeur des opérations ferroviaires, Troy Charter, a envoyé aux élus, lundi par courriel, les nouvelles projections mensuelles aux membres du sous-comité du train léger.

M. Charter a précisé que les coûts d'entretien sont très variables et que les coûts d'exploitation comprennent les coûts du personnel, de l'énergie et des installations .

La ligne de la Confédération, gérée par le consortium Rideau Transit Group, a des coûts d'entretien qui s’élèvent à 4 à 5 millions de dollars par mois, similaires à ceux prévus pour l'étape 2.

Toutefois, si les besoins en services, définis dans l'accord de projet ne sont pas satisfaits, la Ville peut procéder à des déductions et c'est ce qu'elle a fait lors des nombreuses interruptions de la ligne de la Confédération.

Le conseiller du quartier de la Capitale, Shawn Menard.

Ottawa a signé un partenariat public-privé et la grande question qui se pose est de savoir si nous en avons pour notre argent , a déclaré le conseiller du quartier de la Capitale, Shawn Menard, qui a réclamé les données mensuelles lors d'une récente réunion du comité.

Je dirais qu'en ce qui concerne la ligne de la Confédération, nous n'en avons pas eu pour notre argent avec les 4 à 5 millions de dollars que nous payons chaque mois. C'est quelque chose que nous devons surveiller à l'avenir.

M. Menard est heureux de voir que le personnel de la Ville semble désormais déterminé à assurer une plus grande transparence financière, notamment en ventilant ces coûts d'exploitation chaque mois.