Une première brèche apparaît dans la négociation que mènent les municipalités et le gouvernement du Québec en vue de renouveler le pacte fiscal qu'ils ont conclu en 2019 et qui viendra à échéance à la fin de 2024.

Alors que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) demande de nouvelles sommes, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) se satisferait de voir les termes actuels de l'entente renouvelée, a laissé entendre son président, vendredi.

On veut commencer la négociation à ce niveau-là , a expliqué Jacques Demers en mêlée de presse au congrès annuel de la FQM . Il faut protéger ce qu'on a.

Pas question de reculer : la FQM veut s'assurer que les gains obtenus dans le dernier pacte fiscal ne soient pas remis en question, a indiqué M. Demers, vendredi. Mais de là à obtenir de nouvelles avancées? Pour moi, l'avancement, on va le retrouver de toute façon dans le point de TVQ , répond-il.

Négocié en 2019, ce point de TVQ , qui représente 445 millions de dollars pour les municipalités cette année, devrait équivaloir à 1 milliard en 2030, a fait valoir M. Demers, vendredi. C'est réellement un avancement de le garder [avec] la croissance qu'on a présentement , a-t-il souligné.

Ouvrir en mode plein écran Francois Legault a été chaudement accueilli au congrès de la FQM au lendemain de l'annonce de l'implantation de l'entreprise suédoise Northvolt en Montérégie, et ce, même s'il n'a fait aucune annonce concrète dans son discours, en matinée. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le Congrès annuel de la FQM suit deux sommets sur la fiscalité et l'itinérance organisés plus tôt ce mois-ci par l' UMQ , qui réclame de nouvelles sommes afin de faire face aux défis qui émergent en matière d'adaptation aux changements climatiques et de logement, entre autres.

Le premier ministre François Legault, qui a pris la parole devant un parterre composé d'environ 2000 participants, tôt vendredi, a notamment soutenu, comme il l'avait fait devant l' UMQ , qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à Québec en vue du prochain pacte fiscal.

Il n'a procédé à aucune annonce concrète, se contenant de rappeler, à son arrivée au Centre des congrès de Québec, que le ministre des Finances, Eric Girard, procédera plus tard cet automne à une mise à jour budgétaire, sous-entendant que celle-ci pourrait contenir de bonnes nouvelles pour les municipalités.

Tours cellulaires : On va respecter cette promesse , réitère Legault

Le premier ministre a néanmoins profité de son passage à la FQM vendredi pour répéter que la couverture cellulaire du territoire sera complétée comme promis d'ici la fin de son mandat actuel, en 2026, et ce, malgré les inquiétudes exprimées récemment par un député de son propre parti.

C'est clair qu'on va respecter cette promesse, qui est importante, de brancher toutes les régions du Québec au cellulaire avant la fin du mandat , a-t-il assuré.

La déclaration de M. Legault – chaudement applaudie, vendredi – fait suite à la sortie de Gilles Bélanger qui, inquiet de la progression du dossier qui lui a été confié au lendemain des élections générales de 2022, a partagé ses craintes avec Radio-Canada dans les jours qui ont suivi la rentrée parlementaire de l'automne.

Ouvrir en mode plein écran Le député caquiste d'Orford, Gilles Bélanger, a tiré la sonnette d'alarme face à la lenteur du déploiement du réseau cellulaire sur le territoire québécois, un type de sortie rare pour un élu du gouvernement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Jacques Demers – qui est aussi maire de Saint-Catherine-de-Hatley, dans la circonscription de Gilles Bélanger – s'est montré rassuré par les propos du premier ministre, admettant que la sortie du député avait inquiété ses membres.

Maintenant que M. Legault a réitéré sa promesse, il n’y a pas de raison de douter que celle-ci ne sera pas tenue, a-t-il commenté, d'autant plus que le gouvernement caquiste a respecté celle concernant le branchement de tout le territoire québécois à Internet haute vitesse, un dossier réglé à 95 % à l'heure actuelle.

Avec les informations de La Presse canadienne