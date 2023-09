IDÉ Trois-Rivières maintient le cap pour l’ouverture de l’Ouvrage au printemps 2024

Le chantier du centre de transformation agroalimentaire l’Ouvrage avance, au centre-ville de Trois-Rivières. Le projet piloté par le bras économique de la Ville, Innovation et Développement économique (IDÉ), doit encore trouver quelques locataires et l’échéancier est en voie d’être respecté, si bien qu’une ouverture au printemps 2024 est toujours envisageable.

Lors d’une visite des lieux jeudi, le directeur général d’IDÉ, Mario De Tilly, a affirmé que 70 % des locataires ont été confirmés et a dit être confiant d’être en mesure de combler les 30 % restants.

Le budget de 21 millions $ devrait aussi être respecté, mais l'explosion de certains coûts a forcé IDÉ à faire une croix sur certains éléments prévus initialement, comme un toit vert.

Les commerces qui s’y établiront œuvrent dans le domaine de la transformation alimentaire, dans la recherche agroalimentaire et dans les industries adjacentes comme l’emballage. Des services de proximité, comme un marché, devraient aussi y voir le jour.

C’est toujours un peu un acte de foi, a mentionné Mario De Tilly. À date, tout rentre bien dans l’échéancier. La grande difficulté c’est, est-ce que par exemple, lorsqu’on aura à travailler sur les équipements de ventilation, est-ce qu’il est possible que, par exemple, un équipement arrive plus tard que prévu? Il y a tellement d’imprévus dans la chaîne d’approvisionnement en ce moment, mais selon notre contremaître et la personne qui a le contrat pour la construction, mai-juin devrait être respecté.

Ouvrir en mode plein écran La maquette de la façade du futur centre d'innovation agroalimentaire L'Ouvrage, au centre-ville Photo : Bilodeau Baril Leeming Architectes

Un restaurant de la Distillerie Mariana

La Distillerie Mariana est un des premiers locataires à avoir confirmé sa place à l’intérieur de l’Ouvrage. En plus de la distillerie, une boutique et un restaurant seront aménagés et il devrait être possible de visiter les installations de l’entreprise, qui représenteront un peu moins de la moitié de l'espace du bâtiment.

C’était dans mon désir d’avoir un lieu rassembleur, que les gens puissent venir fêter des succès, puis venir nous voir, puis comprendre comment les alcools sont faits au Québec, a expliqué le propriétaire, Philippe Leblanc. Puis, [la Distillerie] Mariana va avoir 10 ans l’année prochaine, on est à un stade de croissance, on est présent à l’international, puis c’était important pour nous d’avoir un lieu qu’on peut vivre.

Ouvrir en mode plein écran Le chantier du centre d'innovation agroalimentaire l'Ouvrage, au centre-ville de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Sebastien St-Onge

IDÉ a rappelé la volonté que le projet soit le plus écoresponsable possible, notamment en conservant une certaine partie de l’ancienne structure intacte.

Avec les informations d'Eugénie Larente et d'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin