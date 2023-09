La campagne de vaccination automnale commencera bientôt

La vaste campagne de vaccination automnale s’amorcera sous peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les patients dans les établissements de santé seront vaccinés contre les virus respiratoires à partir de mardi. Pour la population en général, ce sera plutôt à compter du 10 octobre.

Les citoyens intéressés peuvent dès maintenant réserver un rendez-vous, soit au téléphone ou sur Internet via la plateforme Clic Santé. Des vaccins contre la grippe saisonnière et contre la COVID-19 seront disponibles.

Ouvrir en mode plein écran La plateforme Clic Santé permet encore une fois de réserver une plage horaire pour la vaccination. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Clientèle visée

La santé publique invite particulièrement les personnes plus vulnérables à se faire immuniser, soit celles qui souffrent d’une maladie chronique, les femmes enceintes, les employés du milieu de la santé et les aînés. Pour la COVID-19, les personnes âgées de 60 ans et plus qui n’ont pas contracté le virus ou reçu le vaccin depuis au moins six mois font aussi partie de la clientèle visée.

La vaccination est gratuite pour tout le monde et est offerte sur tout le territoire régional.

La santé publique demande cependant aux citoyens qui ne font pas partie des groupes prioritaires de réserver une plage horaire seulement après le 23 octobre.