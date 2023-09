Le Collège Glendon de l’Université York élimine trois postes de direction

Le Collège Glendon, le campus bilingue de l'Université York, élimine trois postes de direction, a appris Radio-Canada.

Selon le courriel envoyé aux membres de la communauté de Glendon mercredi après-midi et dont Radio-Canada a obtenu copie, les postes de directeur exécutif des services aux étudiants et de directeur du recrutement et de la liaison avec les étudiants sont terminés .

Un troisième rôle — un poste de responsable des opérations de recrutement — est en cours de restructuration .

Le porte-parole de l'université, Yanni Dagonas, a toutefois précisé que l'établissement a réalisé une réduction de trois postes de directions et que les trois postes étaient éliminés.

D’après le porte-parole de l’université, les changements à la structure de la division des services aux étudiants ont lieu en même temps que ceux réalisés à la structure académique. La révision dans les deux sphères du campus bilingue ont pour but de le rendre plus durable. Le Collège a un déficit cumulé de 37 millions $ et le nombre d'étudiants a diminué de façon considérable depuis quelques années.

L’établissement veut améliorer considérablement [ses] efforts de recrutement et accroître la satisfaction des étudiants pendant leurs études grâce aux changements communiqués à la communauté dans le courriel envoyé mercredi.

De surcroît, trois unités de services aux étudiants auront une nouvelle structure administrative, d’après le courriel du Principal, Marco Fiola. L’équipe de recrutement des étudiants relèvera temporairement du bureau du principal.

L’objectif est de mieux s’aligner sur les efforts [...] de l’Université York en matière de recrutement , écrit ce dernier dans le courriel.

Le Principal reconnaît dans son courriel que les changements annoncés ne sont pas faciles .

Je sais que les nouvelles que je vous communique aujourd'hui peuvent surprendre, et je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé en étroite collaboration avec le personnel concerné , dit-il.

Nos objectifs sont de tirer parti des forces de Glendon et de promouvoir l’interdisciplinarité afin de présenter un programme attrayant et pertinent pour la carrière des futurs étudiants , écrit le porte-parole Yanni Dagonas.

Syndicat déplore la situation

D’après Sonny Day, président de l’Association du Personnel de l’Université York (YUSA), qui représente 2000 employés de l’établissement, des membres du personnel ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la structure administrative démesurée lors d’une rencontre avec la direction du Collège Glendon le 27 septembre.

Le même jour où Glendon a annoncé avoir éliminé ces trois postes de direction, ils ont aussi éliminé le poste d’une personne dans le bureau de la recherche. Les membres du personnel sont très inquiets que d’autres postes soient éliminés , affirme Sonny Day dans un courriel.

L'Association du personnel de l'Université York rapporte que les membres du personnel ont fait par de leurs inquiétudes quand à la structure administrative du Collège Glendon.

Selon le président du syndicat, le personnel a été un peu consulté, mais de façon générale, il a été tenu dans l’ignorance par rapport aux répercussions de la restructuration sur leurs emplois . La YUSA, dit-il, n’a pas reçu non plus le courriel envoyé mercredi par le principal. C’est décevant mais surprenant qu’il n'ait pas été partagé avec nous , dit-il.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP, section 3903), qui représente les professeurs contractuels à l’Université York, analyse que l’établissement semble vouloir regrouper les efforts de recrutement du Collège Glendon et du campus principal de l’université.