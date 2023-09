Raconter les traumatismes vécus par les militaires canadiens et leurs familles. C’est l’imposant défi que s’est donné le Théâtre des Petites Lanternes de Sherbrooke à travers Projet Monarques.

La pièce sera en tournée dans les Maritimes, d’abord au Théâtre L’Escaouette de Moncton pour deux représentations en fin de semaine, avant de prendre la route pour Gagetown (3 et 4 octobre) et Halifax (10 et 11 octobre).

Cette œuvre est basée sur le témoignage de 200 personnes qui ont accepté de partager leurs blessures de manière anonyme, sans filtre, dans des carnets de parole. Une rare incursion dans l’intimité de ces gens qui ont choisi une carrière remplie de sacrifices personnels et familiaux.

Ouvrir en mode plein écran Angèle Séguin, directrice artistique du Théâtre des Petites Lanterne et co-autrice de la pièce « Projet Monarques ». Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas de la fiction ni un documentaire. C'est provocateur, c'est dérangeant, c'est voulu. C'est à cela que servent les arts aussi, mais c'est au final un moment que je dirais bienveillant , prétend Angèle Séguin, directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes et co-autrice de la pièce.

Le public sera confronté à toutes sortes d’émotions, promet-elle.

La voix aux vétérans

À travers cinq personnages, Projet Monarques est une pièce bilingue qui donne une voix à des vétérans et à des familles de militaires à propos de leurs blessures liées au stress opérationnel et post-traumatique et à leur stigmatisation.

On a voulu utiliser le théâtre pour engager une conversation, démystifier et mieux comprendre ceux qui ont choisi la vie militaire.

Pour créer le scénario, l'équipe a invité des militaires et leurs proches d'un bout à l'autre du pays à participer à des ateliers d'écritures.

Un accompagnement psychologique a été offert aux participants. Pour certains, replonger dans le passé a été une épreuve particulièrement difficile, mentionne Angèle Séguin.

Ouvrir un dialogue

Elle souhaite ouvrir le dialogue et changer les perspectives entourant la santé mentale des militaires, mais plus largement, des policiers, des pompiers et des premiers répondants qui sont confrontés à des situations bouleversantes.

Ils reviennent souvent traumatisés , a-t-elle noté. C'est le silence qui est autour de ça. C'est le stigma aussi qui entoure ça. On doit rester fort, on ne peut pas en parler et même si on pouvait en parler, comment est-ce qu'on parle de ça? Comment est-ce qu'on dit ça à nos familles? Ce sont des expériences tellement fortes qui se traduisent peu. Alors les carnets de paroles, c'était nommer l'invisible, toucher l'insaisissable, mais il y a toujours quelque chose qui va rester insaisissable là-dedans.

D’après un reportage de Marie-Andrée Leblond