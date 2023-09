Le rapatriement du mât totémique de la Nation Nisga’a en cinq questions

Le retour du totem Nisga’a de la maison Ni’isjouhl, le vendredi 29 septembre, au musée Nisga’a, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, est le fruit d’efforts de la Nation afin de rapatrier des artefacts qui ont été dérobés au fil des ans. Voici les enjeux qui entourent cette opération en cinq questions.

Qui sont les Nisga’a?

La Nation Nisga’a est un peuple autochtone vivant dans la vallée de Nass, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Environ 1800 personnes vivent en territoire NIsga’a, un territoire de 2000 km2, soit quatre fois la superficie de Montréal.

En 2000, après plusieurs années de négociations, les Nisga’a ont ratifié le premier traité territorial de l’ère moderne en Colombie-Britannique.

Publicité

Une clause de ce traité exigeait le rapatriement de biens culturels conservés dans des musées à Ottawa et à Victoria.

Quel est l’objectif du musée Nisga’a?

Inauguré en 2011, le musée Nisga’a a été construit afin d’exposer les artefacts rapatriés à la suite de la signature du traité territorial.

Plusieurs centaines d’objets culturels importants ont ainsi été ramenés en territoire Nisga’a au fil des ans. Les biens récupérés incluent notamment des masques, des bols, des sculptures et plusieurs objets de la vie courante.

Le mât totémique qui était exposé au Musée national d’Écosse est le deuxième totem à être exposé au musée.

Quelle est l’importance de ce mât totémique?

Le mât totémique rapatrié d’Écosse appartient à la maison Ni’isjouhl, une des 50 familles de la Nation Nisga’a et commémore Ts’aawit, un guerrier Nisga’a décédé avant de devenir chef.

Publicité

Le mât commémoratif a été vendu par l’ethnologue canadien-français Marius Barbeau au Musée national d’Écosse en 1930.

Le rapatriement du mât commémoratif est perçu comme le retour à la maison d’un membre de la famille.

C’est aussi le premier mât totémique rapatrié en provenance du Royaume-Uni.

Comment réagissent les musées à ces demandes?

Le Musée national d’Écosse avait rejeté une demande similaire dans les années 1990, mais a rapidement accepté la requête des Ni’isga sans conditions à la suite de la visite d’une délégation en août 2022. Le Musée royal de la Colombie-Britannique a aussi entamé depuis plusieurs années un processus de décolonisation et de rapatriement d’objets culturels d’importance.

En 2002 certains des musées et galeries les plus renommés du monde ont déclaré que les musées fournissent un contexte valable et précieux pour les objets qui ont été déplacés depuis longtemps de leur source d'origine , mais les musées du monde entier subissent de plus en plus de pressions pour restituer les objets à leurs propriétaires légitimes.

En quoi le rapatriement d’objets culturels est-il associé à la réconciliation?

Selon les Nisga’a, le vol d’artefacts se compare aux pensionnats pour les autochtones. Tout comme les autorités ont forcé les enfants autochtones à fréquenter des pensionnats, ces biens ont été pris sans leur consentement.

Dans ce contexte, le rapatriement de biens culturels est perçu comme la réparation de torts causés et une façon de tourner la page.

Avec des informations de la Presse Canadienne