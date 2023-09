Anciens pensionnats : un symposium à Edmonton sur la recherche de sépultures anonymes

Des experts autochtones et non autochtones de l'Alberta et d'autres provinces se sont réunis cette semaine dans la Nation crie d'Enoch, près d'Edmonton, pour discuter des recherches de sépultures anonymes sur les sites des anciens pensionnats pour Autochtones.

Ces discussions font suite à la découverte de sépultures anonymes sur le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique, en 2021.

En plus de fouiller les sites des anciens pensionnats, les enquêteurs ont consulté les archives écrites des pensionnats, afin d'identifier les enfants qui y sont décédés et d'en savoir plus sur les causes de la mortalité infantile dans les pensionnats.

Le symposium, qui a pris fin jeudi, a permis à des enquêteurs et des chercheurs spécialisés d’échanger sur les méthodes d'enquête et de partager leurs expériences et les meilleures pratiques en matière d'enquêtes sur les anciens pensionnats.

Un travail de longue haleine

La quantité de documents que les chercheurs doivent examiner est astronomique , a souligné Florence Loyie, l'administratrice du projet des anciens pensionnats pour Autochtones de la Confédération des Premières Nations du Traité n° 6.

Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en un an.

Leah Redcrow, directrice de l'enquête Blue Quills, et Andrew Schoenberger, prêtre de la Cathédrale de Saint-Paul, à 200 kilomètres au nord-est d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Dennis Kovtun/CBC

Elle a indiqué qu’il s’agit d’un travail qui nécessite des compétences et des connaissances spécialisées, car de nombreux dossiers de pensionnats catholiques sont écrits à la main et en vieux français. Ils doivent donc être déchiffrés et traduits.

Leah Redcrow, directrice de l'enquête Blue Quills , recommande aux survivants de s'adresser avec diplomatie au diocèse qui possède les documents dont ils ont besoin.

C'est ainsi qu’elle a personnellement réussi à obtenir les registres sacramentels qui retracent les événements de la vie du pensionnat de Blue Quills entre 1890 et 1970. Elle a obtenu une divulgation complète des dossiers pour l'enquête.

Ces documents contenaient des informations sur les membres de sa propre famille. Connaître cette histoire est un soulagement , a-t-elle confié.

Andrew Schoenberger, le prêtre de la cathédrale de Saint-Paul, à 200 kilomètres au nord-est d'Edmonton, a souligné que les droits sur la protection de la vie privée limitent souvent l'accès aux archives.

Il ajoute que son église soutient les efforts de réconciliation en tenant des réunions régulières avec les membres des Premières Nations.

Avec les informations de Radja Mahamba et Dennis Kovtun