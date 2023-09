Un traitement chimique à la roténone a tué 32 achigans à petite bouche dans la rivière Miramichi Sud-Ouest et le lac Brook, au Nouveau-Brunswick.

L'intervention a entraîné la mort de 514 saumons indigènes, dont 504 juvéniles.

L’application de roténone a pour but d’éradiquer l’achigan à petite bouche, une espèce non indigène et invasive qui menace le saumon atlantique.

Ouvrir en mode plein écran Un saumon de l'Atlantique. (Photo d'archives) Photo : Fédération du saumon de l'Atlantique/Nick Hawkins et Tom Cheney

Dans un rapport daté du 15 décembre 2022, le groupe de travail sur l’éradication de l’achigan à petite bouche dans la Miramichi, qui doit rendre des comptes au ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPO ), indique avoir effectué le traitement à la roténone le 8 septembre 2022 dans le lac Brook et dans une zone de 15 kilomètres dans la rivière Miramichi Sud-Ouest.

Publicité

Le document indique aussi que la roténone introduite dans l’eau était à des niveaux indétectables 60 heures après son application.

Un résultat qui ne surprend pas

Malgré la forte mortalité de saumons atlantiques, le traitement a été une réussite, insiste le porte-parole du groupe de travail, Neville Crabbe.

Il n'était pas attendu, dit-il, que le traitement éliminerait plus d'achigan que d'autres espèces.

C'est une espèce envahissante, sa présence dans cet écosystème est nouvelle. Qu'il y en ait 4 ou 4000, ces poissons sont une menace , explique-t-il.

Le rapport du groupe de travail a été obtenu par CBC /Radio-Canada, qui a fait une demande d’accès à l’information.

Paulette Hall, porte-parole de Pêches et Océans Canada, a déclaré jeudi que les populations de saumon comptent plus de juvéniles que d’adultes, parce que ce ne sont pas tous les individus qui peuvent survivre pour atteindre la maturité.

Essentiellement, c’est pourquoi il y a plus de poissons juvéniles qui sont tués par ces traitements , dit-elle.

Elle ajoute que lorsque le MPO approuve un projet, le gouvernement compare l’impact positif global qu’aurait une intervention et les dommages potentiels que subiraient les espèces indigènes si aucun geste n’était posé.

Ouvrir en mode plein écran Neville Crabbe est le porte-parole du groupe de travail sur l’éradication de l’achigan à petite bouche dans la Miramichi. (Photo d'archives) Photo : Shane Fowler

Puisque l’achigan à petite bouche mange des saumons juvéniles et la nourriture des saumons atlantiques, chaque mortalité au sein de cette espèce envahissante est une bonne chose, ajoute Neville Crabbe.

Il ajoute que le réel succès serait la complète éradication de l’achigan dans ce bassin hydrographique, incluant le lac Miramichi, qui n’a pas encore été traité avec de la roténone.

Depuis l’été 2021, le groupe souhaite le faire, mais il en a été empêché d’une part par des femmes de la Nation Wolastoqey qui vont sur le lac pour empêcher l’épandage de pesticide, et d’autre part par des actions en justice.

Ouvrir en mode plein écran Une vue aérienne de chalets sur le bord du lac Miramichi. (Photo d'archives) Photo : CBC / Shane Fowler

Des propriétaires de chalet qui bordent le lac s’opposent aussi à l’épandage de roténone à cet endroit. Ils affirment que cela tuerait toute la vie aquatique, et pas seulement les achigans.

Publicité

Pêches et Océans Canada dit ne pas avoir reçu de requête demandant la permission d’épandre de la roténone dans le lac Miramichi pour agir contre l'achigan.

En Nouvelle-Écosse, le ministère provincial des Pêches a utilisé l'année dernière 1500 litres d'une solution contenant de la roténone dans le lac Dobsons. Un an plus tard, il n'y a aucun signe de l'achigan à petite bouche dans ce lac, selon un biologiste du gouvernement.