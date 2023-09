Un nouveau chef pour le PLQ au printemps 2025?

Il apparaît fort probable que le prochain chef du Parti libéral du Québec (PLQ) ne sera pas connu avant 2025. Le caucus des députés a été consulté à ce sujet cette semaine, a appris Radio-Canada, et une majorité semble appuyer l’idée d’une course déclenchée plus tard dans le mandat.

Selon nos informations, deux scénarios sont actuellement étudiés par rapport au calendrier de la course à la direction. Le premier prévoit un déclenchement au printemps 2024 dans le but d’élire le prochain chef quelques mois plus tard, à l’automne.

Le deuxième scénario propose plutôt un déclenchement de la course à l’automne 2024. L’élection du prochain chef aurait alors lieu au printemps 2025.

Presque tous les élus libéraux qui ont exprimé une préférence lors de la réunion du caucus, cette semaine, avaient un penchant pour le deuxième scénario, a pu confirmer Radio-Canada. Certains espèrent que cela permettrait d'attirer davantage de candidats, dont certains de l'extérieur du parti, ce qui rendrait la course plus compétitive.

Un seul député se serait ouvertement prononcé en faveur d’une course à la direction hâtive. Il s’agit de Frédéric Beauchemin, lui-même en réflexion pour se lancer dans ladite course, qui avait déjà exprimé publiquement sa préférence de voir le prochain chef entrer en fonction rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Le porte-parole libéral en matière de finances, Frédéric Beauchemin, ne ferme pas la porte à la chefferie du PLQ. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les règles de la course devraient être dévoilées lors du conseil général du PLQ prévu dans deux semaines, les 14 et 15 octobre, à Drummondville.

Des avis divergents

Il reste donc très peu de temps au comité exécutif du PLQ pour prendre la décision finale avant de la présenter aux membres du parti.

Si l’avis des députés risque d’avoir un certain poids, les présidents d’association, d’anciens élus libéraux et des membres du comité de direction du parti ont aussi été consultés sur le sujet, ces derniers jours. Rien ne serait donc encore coulé dans le béton.

Au-delà du calendrier de la course, d’autres règles comme le nombre de signatures requises et le montant d’argent qui devra être déposé pour qu’un candidat soit accepté n’ont pas encore été formellement déterminées, selon nos informations.

Lors de la dernière course, remportée par Dominique Anglade après le désistement d’Alexandre Cusson, le dépôt requis était de 50 000 $. Le nombre de signatures demandées était de 750 – dont 250 membres jeunesse – issues de 70 circonscriptions et de 12 régions.

Le maximum des dépenses électorales pour chaque candidat avait été fixé à 500 000 $.

Ouvrir en mode plein écran Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Au cours des derniers mois, plusieurs personnes pressenties pour se lancer dans la prochaine course à la direction ont fermé la porte, comme les députés André Fortin, Monsef Derraji et Marwah Rizqy.

Le chef par intérim, Marc Tanguay, a récemment renoncé à se lancer dans la course à la direction après que des élus du caucus ont manifesté leur malaise de ne pas savoir quelles étaient ses intentions.