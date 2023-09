Le Tourno-Serre, un projet agricole de jardin et de serre, est maintenant prêt à l’école secondaire du Tournesol, à Windsor.

Le projet a été mis en branle durant la pandémie de COVID-19, explique Élisabeth Carrier, technicienne en travaux pratiques. Elle s’occupe spécifiquement du projet Tourno-Serre depuis son entrée en poste l’année dernière.

C’était pour répondre à un besoin. Parmi nos étudiants, 15 à 20 % d’entre eux n’ont pas accès qui vivent des difficultés alimentaires et qui n’ont pas leurs trois repas par jour. L’école a donc pensé à un projet pour les aider tout en offrant quelque chose de différent dans un milieu scolaire , poursuit la jeune femme.

Élisabeth Carrier est technicienne en travaux pratiques. Elle s'occupe spécifiquement du projet Tourno-Serre depuis son entrée en poste l'année dernière à l'école secondaire du Tournesol. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Des légumes cuisinés puis redistribués

Le programme est opérationnel demain l’année dernière. Le lancement officiel s’est fait ce jeudi car tous les détails ont été terminés sur l’installation, notamment dans la serre, selon Élisabeth Carrier.

Tomates, pommes de terre, courgettes, haricots… Les légumes récoltés dans le jardin et la serre sont utilisés en partie à la cafétéria de l’école. Un atelier para scolaire a également été mis sur pied pour permettre aux élèves de concocter des collations et les redistribuer gratuitement par la suite à d’autres élèves.

On voit des élèves qui développent des passions pour s’occuper d’un jardin. Certains se disent que peut-être ils se lanceront plus tard en cuisine. D’autres se passionnent même pour la science.

La serre et le jardin, font, à eux deux, plus de 400 m2. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Au total, environ 200 élèves sont investis à l’année longue dans le projet de Tourno-Serre. Certains s’occupent des semis, de planter des légumes dans le jardin et dans la serre, alors que d’autres confectionnent des repas.

J’aime ça aider les gens dans le besoin

Maïkan Béchamp-Ovando, élève de secondaire 3, fait partie de l’atelier de cuisine avec les aliments du potager. Pour elle, faire partie de cet atelier lui permet de conjuguer son amour pour la cuisine et son envie de s’investir dans son école.

On cuisine des biscuits, des muffins, des smoothies. Je voulais aider d’autres élèves.

Maïkan Béchamp-Ovando, élève de secondaire 3, Marianne Carrier, en secondaire 1 et Chrystal Demers-Bergeron, en adaptation scolaire FPT 2 à l'école secondaire du Tournesol. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Chrystal Demers-Bergeron, en adaptation scolaire FPT 2, a pour sa part donné un coup de main à planter dans le jardin et dans la serre, lui qui dit beaucoup aimer le jardinage.

Ça me tient à cœur parce que j’aime ça aider les gens dans le besoin.

Une serre autosuffisante

C’est une autre technicienne en travaux pratiques de l’établissement, Jamie Matchett, qui a eu l’idée de mettre sur pied la serre et le jardin, qui, à eux deux, font plus de 400 m2. La serre est autosuffisante et ne nécessite pas de chauffage l’hiver. Les murs emmagasinent la chaleur et durant la nuit la chaleur est redistribuée dans la serre , fait savoir Élisabeth Carrier.

L’ancienne directrice de l’école, Caroline Monette, a tout de suite cru au projet. Elle a eu la bonne idée d’un projet qui nous permettait de récolter nos propres légumes et les cuisiner , précise-t-elle.

La serre est autosuffisante et ne nécessite pas de chauffage l'hiver. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Je ne pouvais pas dire non à un aussi beau projet pour les élèves.

La nouvelle directrice, Marianne Couture, salue l’initiative. Offrir de la nourriture gratuite, ça peut donner un bon coup de pouce à des familles qui ont des besoins. Ça permet aussi de développer plein de projets pédagogiques dans l’école , indique-t-elle

La nouvelle serre pourra servir toute l’année. C’est un très beau projet