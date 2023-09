En C.-B., des manifestants debout pour « garder les arbres anciens vivants »

Des manifestations organisées par des groupes environnementaux aux quatre coins de la Colombie-Britannique ont demandé à la province de tenir ses engagements et d’arrêter la coupe des forêts anciennes.

Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte , ou encore Chaque jour, une nouvelle coupe à blanc , pouvait-on lire sur des pancartes de manifestants réunis devant le bureau du premier ministre, David Eby, dans le quartier Kitsilano, à Vancouver.

Des automobilistes ont aussi montré leur appui, à coups de klaxon, en roulant devant les slogans des quelques dizaines de citoyens rassemblés.

Des manifestants ont écrit leur message sur des affiches placardées à l'extérieur du bureau du premier ministre, David Eby, le 28 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Nous devons garder les arbres anciens vivants pour nos enfants, nous en sommes les gardiens , déclare une enseignante et membre du groupe environnemental Sierra Club, Elena Hammel.

Aujourd’hui, cela fait trois ans que le gouvernement provincial s’est engagé à revoir sa gestion des forêts anciennes et d'en faire plus, explique Tegan Hansen, militante auprès du groupe Stand.earth.

Or, trois ans plus tard, aucune des 14 recommandations qui ont été données au gouvernement dans un rapport indépendant (Nouvelle fenêtre) (en anglais) n’a été réellement mise en œuvre et la coupe des arbres anciens continue , ajoute-t-elle.

C’est pourquoi nous nous mobilisons à nouveau et que des manifestations ont lieu dans une vingtaine de villes, de Nanaimo à Revelstoke, en passant par Victoria ou encore Nelson.

Une manifestante, à Victoria, le 28 septembre 2023. Photo : Mya Van Woudenberg/Sierra Club BC

La dégradation des forêts exacerbe les impacts des changements climatiques, incluant les risques de feux de forêt. Nous avons déjà perdu un record de 2,5 millions d’hectares partis en fumée cette année, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre d’autres forêts , indique Jens Wieting, un autre militant.

En 2020, le ministre des Forêts, Doug Donaldson, avait alors reconnu que depuis de nombreuses années, il existe une approche disparate de la gestion des forêts anciennes dans notre province, ce qui a entraîné une perte de biodiversité.

Une lutte loin d’être finie

Depuis le début de la mobilisation contre la coupe des forêts anciennes à Fairy Creek en 2020, considérée comme le plus grand mouvement de désobéissance civile pacifique de l'histoire du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique a dû prendre certains engagements au regard des arbres anciens.

Plusieurs campements ont été érigés dans les environs de Fairy Creek, dont celui-ci, à Eden Grove où plusieurs personnes y ont installé leurs tentes, en 2021. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Un moratoire temporaire sur l’exploitation de 1,7 million d'hectares de forêts anciennes a notamment été mis en place dans la province en 2022.

La province a, jeudi, mis à jour ces données, en indiquant avoir réussi à protéger ou reporter la coupe d’un total de 2,25 millions d’hectares de forêts anciennes depuis novembre 2021.

En février, le gouvernement a aussi annoncé huit nouvelles mesures pour mieux prendre soin des forêts anciennes, afin de voir notamment dans quelles régions de nouveaux reports de coupe et des protections permanentes des forêts anciennes étaient possibles rapidement.

Des gardiens du territoire

Selon la province, sur 2,25 millions d'arbres anciens protégés, 1,2 million sont considérés comme particulièrement à risque (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Les arbres anciens varient en taille et en âge, mais la province définit les forêts côtières comme forêts anciennes si elles contiennent des arbres de plus de 250 ans. Les forêts de l'intérieur de la Colombie-Britannique sont considérées comme des forêts anciennes si les arbres ont au moins 140 ans.

La province estimait, en 2020, la présence de 13,7 millions d'hectares d'anciennes forêts en Colombie-Britannique. À titre de référence, la province entière couvre environ 95 millions d'hectares, dont environ 57 millions d'hectares de terres boisées.