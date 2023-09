Pas facile pour les mères de faire face au manque de places en garderie

Alors que des places déjà octroyées dans des centres de la petite enfance du Saguenay-Lac-Saint-Jean tardent à se concrétiser en raison de délais administratifs, des parents doivent faire preuve de créativité pour réussir à trouver des milieux de garde pour leurs enfants.

C’est le cas de Vanessa Pomerleau, de Saint-Honoré. Sa petite Raphaëlle a deux ans et demi et elle a déjà fréquenté cinq garderies.

Ça fait cinq fois, qu'on change de garderie. C'est toujours des circonstances hors de notre contrôle, ce sont des garderies qui ferment. [...] On a été chanceux de trouver des garderies, mais c'est de les garder qui est devenu un problème , raconte Vanessa Pomerleau.

De plus, en sept ans, elle n’a jamais reçu d’appel pour des places qui se libèrent même si ses trois enfants ont tous été inscrits sur la liste officielle du gouvernement, La Place 0-5 ans.

Au CPE Au pays des lutins, à Chicoutimi, il était prévu que 28 places soient créées en mars 2022. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Au Québec, 37 260 enfants sont sur la liste d'attente pour un service de garde. Au Saguenay-Lac-Saint, ils sont 1265.

Ainsi, par la force des choses, certaines mères, contraintes de rester à la maison, s'improvisent éducatrices et proposent un milieu de garde en milieu familial.

Il y a un beau réseau d'entraide qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de mamans qui ne trouvent pas de place pour leur poupons, donc elles offrent de l'aide aux autres mamans. Mais ça fait qu'on dirait que les milieux deviennent plus temporaires , poursuit Vanessa.

Toutes les femmes qui ont accueilli Raphaëlle l'ont fait pendant quelques mois, puis ont fermé leur milieu de garde pour plusieurs raisons, comme une nouvelle grossesse ou encore une prise de conscience de l'ampleur du travail.

C'est vraiment un milieu difficile. La paie n'est pas vraiment là pour l'ouvrage qu'ils ont à faire , reconnaît-elle.

Des délais pour les places

En février 2022, Québec a promis l'ouverture de nouvelles places en garderie partout dans la province, dont 797 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par exemple, au CPE des Lutins, à Chicoutimi, il était prévu que 28 places soient créées en mars 2022. Mais le nouveau bâtiment est toujours en construction. Les petits ne pourront faire leur entrée qu'en 2024, si tout se passe bien.

Sandra Larouche est la directrice générale du CPE BC des Lutins. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Nous on est promoteurs, mais il y a quand même un bailleur de fonds qui est le ministère de la Famille. On doit fournir des plans, avoir leur approbation , explique Sandra Larouche, directrice générale du CPE BC des Lutins.

Au CPE les Petits Cailloux, sur les 78 nouvelles places autorisées, 57 seront livrées au moins un an en retard, en 2024.

Les enjeux qu'on a, c'est l'approbation des plans, toutes les procédures administratives du Ministère au niveau des coûts, il y a un délai quand même, ça peut jouer entre un an et un an et demi avant qu'on puisse avoir l'autorisation d'aller en appel d'offres , illustre Stéphane Claveau, directeur général du CPE Les Petits Cailloux.

Stéphane Claveau est le directeur général du CPE les Petits Cailloux. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Le manque d'entrepreneurs en construction, mais aussi la pénurie d'éducatrices à l'enfance y seraient également pour quelque chose.

D’après un reportage d’Alexandra Duchaine