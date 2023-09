Les progressistes-conservateurs veulent investir dans le transport en commun à Winnipeg

Le Parti progressiste-conservateur du Manitoba investira 2,2 millions de dollars par année pendant quatre ans pour améliorer les services de transport en commun dans les zones en expansion en périphérie de la capitale s'il est réélu la semaine prochaine.

Cet argent servira à soutenir les lignes de transport en commun desservant les zones résidentielles Aurora et Castlebury Meadows, dans le nord de Winnipeg, et à améliorer les services pour Sage Creek, Bonavista, Prairie Pointe et Waterford Green, dans le sud de la ville, explique le candidat progressiste-conservateur Andrew Smith lors d'une conférence de presse jeudi.

Nous voulons répondre à ces besoins, car ces zones sont en pleine expansion , affirme M. Smith, qui brigue une réélection dans la circonscription de Lagimodière, au sud-est de Winnipeg.

Nous voulons qu'elles continuent à se développer. Mais on ne peut pas continuer à se développer si l'on ne fournit pas certains services de base, comme l'augmentation des services d’autobus , ajoute-t-il.

En réaction à l'annonce du parti de Heather Stefanson, le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, a déclaré qu' à ce stade, les progressistes-conservateurs ressemblent à des pyromanes qui postulent pour un poste de pompier .

Sous leur gestion, le financement des transports en commun a été réduit et la ville de Winnipeg a connu sept années consécutives de gel de financement , note M. Lamont dans un courriel.

Les libéraux réitèrent leur intention de rétablir les dispositions prévoyant une contribution égale de la province et de la Ville pour financer les transports en commun, précise le courriel.

Le parti créerait également un fonds vert de 300 millions de dollars pour aider les municipalités à assumer ces coûts.

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) a également répondu aux engagements des progressistes-conservateurs plus tard dans la journée.

Il est difficile de faire confiance aux progressistes-conservateurs qui ont réduit le financement des transports en commun et gelé le financement des municipalités pendant sept ans , déclare la porte-parole Rebecca Widdicombe par courriel. Les Manitobains savent que ces promesses de dernière minute sont une tentative désespérée de détourner l'attention de leurs échecs.

Le porte-parole du bureau du maire de Winnipeg, Colin Fast, a pour sa part déclaré par courriel que le maire, Scott Gillingham, n'avait pas l'intention de commenter les promesses faites pendant la période électorale.

Toutefois, ce dernier se réjouit de travailler avec le prochain gouvernement à la modernisation et à l'expansion de notre système de transport en commun, et en particulier de trouver des moyens d'accélérer le plan directeur des transports en commun de Winnipeg , ajoute-t-il.

Au cours des derniers jours, les progressistes-conservateurs ont également fait plusieurs annonces en matière de sécurité et de lutte à la criminalité, dont la création de fonds pour les victimes de violence et pour l'unité des crimes contre la propriété du Service de police de Winnipeg.

Le parti a également multiplié les publicités offensives, alors que les récents sondages de Probe Research et de l'Institut Angus Reid suggèrent que le NPD du Manitoba a une longueur d'avance en termes de soutien populaire.

Le vote par anticipation au Manitoba se poursuit jusqu'à samedi prochain. Le jour du scrutin est le 3 octobre.