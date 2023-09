En Saskatchewan, le salaire minimum passe à 14 $ l’heure en octobre

À partir du 1er octobre, le salaire minimum passera de 13 $ à 14 $ l’heure en Saskatchewan. Malgré cette hausse, il s’agit du taux horaire le plus bas à l'échelle nationale. Une augmentation insuffisante, selon certains experts.

En effet, cette augmentation ne réjouit pas la présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan (SFL), Lori Johb.

Nous savons que le coût de la vie quotidienne a beaucoup augmenté. Le Centre canadien de politiques alternatives vient de publier aujourd'hui [jeudi] une étude qui montre que le salaire à Saskatoon et à Regina, depuis la dernière étude, a augmenté de 2 $ l'heure alors qu'il devrait être autour de 20 $ l'heure , se plaint Lori Johb.

En Saskatchewan, nous avons le pire salaire minimum du pays et, vous savez, 14 $ l'heure, ce n'est pas suffisant , souligne-t-elle.

Son avis est partagé par la cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD), Carla Beck. Je pense que l'augmentation des salaires n'est pas une mauvaise chose, car les gens luttent contre le coût de la vie , affirme-t-elle.

Ce que je sais, c'est que de petites augmentations ne vont pas aider les personnes qui ont actuellement ou souvent deux ou trois emplois pour payer la facture. C'est une petite mesure.

Pour sa part, le professeur à la Faculté de l’administration des affaires de l'Université de Regina, Andrew Stevens croit que la province a pris une bonne décision en prévoyant une augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure, d'ici octobre 2024.

Il estime toutefois que le fait d'ajouter cette année un dollar au salaire minimum ne changera pas grand-chose pour les travailleurs et pour l’économie de la province.

À l'heure actuelle, nous constatons qu'à Saskatoon et à Regina, le salaire minimum augmente de 17 à plus de 18 $ l'heure. Donc, si vous touchez le salaire minimum et que c'est votre revenu de base, vous aurez toujours du mal à faire face au coût de la vie, à l'augmentation du loyer, de la nourritur e, explique Andrew Stevens.

M. Stevens ajoute qu'il faudrait envisager d'autres mesures pour lutter contre la pauvreté, comme des aides financières qui seraient ajoutées à l'augmentation du salaire minimum .

De son côté, la province indique qu'elle continuera à mettre en œuvre des politiques avantageuses pour les résidents confrontés aux pressions de l'inflation et du coût de la vie.

Au Canada, le Yukon a le salaire minimum le plus élevé avec un taux horaire de 16,77 $ l'heure.

Avec les informations de Camille Cusset et Pier-Olivier Nadeau