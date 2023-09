Un parent autochtone réclame des excuses de la part d’un conseil scolaire après la distribution de matériel utilisant des termes « inappropriés » pour désigner les Autochtones dans la classe d'histoire de sa fille en 11e année.

Clint Couchie explique que sa fille de 15 ans a été profondément affectée en découvrant cette documentation, qui employait les termes aborigènes et sauvages , lors d'une leçon portant sur les groupes minoritaires durant la Première Guerre mondiale. Elle est élève à l'école secondaire catholique Saint André Bessette, gérée par le London District Catholic School Board [LDCSB, Commission scolaire catholique du district de London, traduction libre].

C’est extrêmement préoccupant, non seulement parce que nous entendons encore ces termes en 2023, mais aussi parce que ça se produit dans un contexte éducatif en présence de ses pairs , a déclaré M. Couchie, lui-même membre de la Première Nation de Nipissing, dans le Nord de l'Ontario. Les gens sont de nouveau exposés à des informations erronées et à des termes inappropriés, alors que se passera-t-il si de tels mots commencent à être utilisés en classe ou dans la rue?

M. Couchie a immédiatement contacté l'administration. Bien qu'un conseiller d'orientation ait pris le temps de discuter avec sa fille pour s'assurer qu'elle allait bien, il n'a pas encore reçu d’excuses de la part du conseil quant à cette erreur.

CBC News a eu accès au document distribué en classe. Il s'agit d'un article datant de 2014, rédigé par l'auteur Jason Penny.

Mark Adkinson, porte-parole de la LDCSB , a déclaré par courriel : Lors d'une leçon d'histoire sur la Première Guerre mondiale, une ressource a été partagée avec les élèves, abordant la participation de groupes minoritaires, qui contenait un terme désuet pour décrire les peuples autochtones. L'enseignant, les élèves et leurs familles recevront l'orientation nécessaire, des informations et un soutien approprié , a précisé M. Adkinson.

M. Couchie a affirmé avoir écrit et téléphoné à la LDCSB cette semaine, mais attend toujours une réponse. Il souhaite que le conseil veille à ce que tout le matériel culturel présenté aux élèves soit approprié, sûr et soigneusement vérifié.

Sur son site web, la LDCSB a énoncé ses mandats visant à améliorer la réussite des élèves autochtones. Une mention spécifique est faite des appels à l'action 62 et 63 de la Commission de vérité et de réconciliation, qui mettent l'accent sur l'intégration de voix autochtones dans les programmes d'études, ainsi que sur la création d'espaces culturellement sûrs et la production de matériel culturellement pertinent.

À l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui aura lieu ce samedi, M. Couchie estime que la LDCSB doit en faire davantage pour respecter son mandat et prendre des mesures concrètes afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent.

S'ils affirment s'engager dans la voie de la réconciliation, je n'ai pas encore vu cela se matérialiser si des informations de ce genre continuent d'être diffusées en classe , a déclaré M. Couchie.

Celui-ci a indiqué que sa fille lui avait rapporté que le document avait été récupéré par l'enseignant pendant le cours. Elle ajoute qu’elle hésite à retourner en classe.

Robyn Michaud-Turgeon, professeure d'études autochtones au Collège Conestoga, a immédiatement reconnu le document comme provenant de Teachers Pay Teachers, un site web de ressources où les enseignants peuvent acheter des plans de cours conçus par d'autres enseignants.

Malgré la popularité du site auprès des enseignants, il est connu pour contenir du contenu problématique en sciences sociales, car il n'est pas soumis à une vérification préalable et les enseignants ne peuvent pas prévisualiser les leçons avant de les acheter, a expliqué Mme Michaud-Turgeon, qui réalise des présentations culturelles auprès de la LDCSB .

Les gens ne comprennent pas à quel point certains termes et expressions peuvent être problématiques , a-t-elle souligné. Dès qu'un étudiant autochtone lit le mot 'sauvage', il se referme, car c'est si offensant et inapproprié. Nous n'avons pas besoin de matériel utilisant de tels termes.

Mme Michaud-Turgeon ne connaît pas l'enseignant impliqué dans l'incident lié à la famille Couchie. Toutefois, sur la base de son expérience, elle estime que l'enseignant cherchait à intégrer des perspectives diverses dans son discours sur la guerre, mais a involontairement causé du tort en utilisant cette ressource.

Les ressources éducatives produites par les conseils scolaires font l'objet d'un examen approfondi en ce qui concerne leur exactitude et leur équité. Cependant, Mme Michaud-Turgeon a expliqué que des réductions de financement au niveau provincial ont contraint les enseignants à recourir à d'autres sources, qui peuvent parfois contenir du matériel inexact.

Il y a une différence entre l'intention et l'impact. Ils avaient de bonnes intentions, mais utiliser une ressource obsolète provenant d'un site web reconnu pour ses problèmes en termes d'équité peut causer des ennuis, et c'est ce qui se produit ici.

