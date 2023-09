Des poteaux plus robustes pour transporter l’électricité d’Hydro-Québec

EN MODE SOLUTIONS - À quelques pas du mont Sainte-Anne, sur la route qui mène à Saint-Ferréol-les-Neiges, des équipes d’Hydro-Québec ont remplacé 14 poteaux de bois par d'autres, faits de composite. À la fois plus légers et plus résistants, ils peuvent supporter des charges plus lourdes et réduire les risques de pannes causées par des conditions météorologiques difficiles.

Le vent, le verglas, les branches et les arbres qui tombent sur les installations électriques ne font pas de cadeau au réseau de distribution électrique. Lors d’événements climatiques sévères, on peut compter entre 500 et 1000 poteaux qui vont défaillir, casser, se briser , dit Jérôme Gosselin, directeur réseaux régionaux et solutions client chez Hydro-Québec. On doit les remplacer et faire le montage électrique.

Ouvrir en mode plein écran Les conditions météorologiques extrêmes mènent la vie dure aux poteaux de bois d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada

Un projet pilote

La solidité des nouvelles structures en composite n’est plus à démontrer. Quelques douzaines ont déjà été installées ailleurs au Québec. On en voit aussi en Ontario et dans le Nord-Est américain. Le poteau qu'on utilise [...] il peut être deux, trois ou quatre fois plus fort qu'un poteau en bois équivalent , explique l'ingénieur responsable des systèmes de maintenance chez Hydro-Québec Dan Mastrocola. C'est de la fibre de verre avec une résine, fusionnées, pour donner la force aux structures.

On veut s'assurer qu'on est en mesure de faire ce travail-là de façon sécuritaire avec nos employés, [...] qu'on a tout le matériel [...] et que notre chaîne d'approvisionnement est bien rodée.

Les nouvelles installations de Saint-Ferréol sont considérées par Hydro-Québec comme des projets pilotes qui servent surtout à former les équipes de travail. D'autres poteaux de composite ont été déployés près du barrage de Paugan en Outaouais, dans le secteur du Mont-Gabriel de Sainte-Adèle, et à Harrington au nord-est de Lachute.

Les avantages

Trois fois plus légers que ceux de bois et modulaires, les poteaux de composites sont transportés en sections. L’assemblage de deux, trois ou quatre tubes peut être fait sur place. Ils sont plus faciles à installer dans des zones difficiles d’accès rappelle Dan Mastrocola. Ils résistent aussi aux fourmis charpentières et aux pics-bois qui font des ravages lorsqu’ils s'attaquent au bois des poteaux qui doivent être remplacés prématurément.

Ouvrir en mode plein écran Un pic flamboyant dans un poteau d'Hydro-Québec Photo : gracieuseté Philippe Cadieux

Même s’ils coûtent deux à quatre fois plus cher que les poteaux de bois, l'ingénieur en système de maintenance chez Hydro-Québec calcule qu’il y a des avantages économiques à les utiliser. La durée de vie du composite est autour d'une centaine d'années dans nos climats, versus 65 ans pour les poteaux en bois. [...] C’est là qu’on gagne beaucoup.

Ouvrir en mode plein écran Dans Mastrocola, ingénieur responsable des systèmes de maintenance chez Hydro-Québec Photo : Radio-Canada

Hydro-Québec gère un parc de près de deux millions de poteaux de bois. Dans son rapport de 2022, la vérificatrice générale du Québec s’inquiétait de la dégradation du réseau de distribution d’Hydro-Québec. La durée moyenne des pannes, autres que celles provoquées par des événements météorologiques majeurs, a augmenté de 63 % entre 2012 et 2021. La vérificatrice générale notait aussi que le nombre de poteaux qu'Hydro-Québec devra remplacer passerait de 7 000 à 30 000 par année d'ici 2030.

Ouvrir en mode plein écran 14 poteaux de bois sont remplacés par des poteaux de composite dans le secteur du mont Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez

Et pourtant, malgré les avantages du composite, pas question pour Hydro de remplacer tous ses poteaux de bois. Notre intention, c'est de les installer dans des endroits stratégiques , soutient Jérôme Gosselin. Nos équipes d'ingénierie ont travaillé sur un encadrement qui nous permet d'identifier où les poteaux en composite seront utilisés , ajoute-t-il.

Pour des endroits bien ciblés, le poteau en composite va toujours être gagnant. [...] On regarde pas pour les 5 ou 10 prochaines années, on regarde pour les 50, 60, 70 prochaines années pour assurer la fiabilité du réseau. C'est le but d'utilisation des poteaux en composite.

Transition énergétique et demande croissante

En remplaçant les 14 poteaux à Saint-Ferréol-les-Neiges, Hydro-Québec en profite pour augmenter la capacité du réseau dans un secteur où la demande en électricité est en croissance. Les nouveaux poteaux, plus robustes, permettent d’ajouter une deuxième ligne, là où avant, il n’en passait qu’une seule. C’est un autre des défis découlant de la transition énergétique qui nécessite de fournir plus d’électricité à plus de clients.

La transition énergétique, c'est l'augmentation de la demande en électricité , explique Jérôme Gosselin. Il donne des exemples d'équipements plus lourds qui doivent être déployés. Des fils plus gros, de plus gros équipements, des transformateurs à plus grosses capacités. [...] Ils nécessitent plus de force mécanique pour les supporter. Le poteau composite nous offre ces possibilités-là.

Ouvrir en mode plein écran Jérôme Gosselin, directeur expertise et soutien, réseaux régionaux et solutions client chez Hydro-Québec Photo : Radio-Canada

Les poteaux de composite s’ajoutent aux autres moyens qu’Hydro-Québec devra mettre en place pour améliorer son réseau. On installe des fils conducteurs recouverts et moins fragiles, on développe des techniques d'enfouissement des fils plus abordables et on met en place un programme d'émondage et de contrôle de la végétation plus efficace.

Les contacts de la végétation avec le réseau sont la cause d'environ 40 % des pannes. Il est important pour nous de faire l'entretien du réseau électrique par l'émondage. C'est sûr que le poteau composite va venir minimiser l'impact des chutes d'arbres sur le réseau.

Dans les prochaines années, Hydro souhaite augmenter la cadence et installer plusieurs dizaines de poteaux en composite.