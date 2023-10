L’identité de genre en 4 questions

Un peu plus d’une semaine après les importantes manifestations dans plusieurs villes canadiennes pour protester contre les directives en matière d’identité de genre dans les écoles, des universitaires reviennent sur des idées reçues sur la question.

Lors de la marche 1 Million March 4 Children, des protestataires ont notamment affiché leur scepticisme quant à l’identité de genre, en affirmant qu’il s’agissait d’une idéologie et que seule la réalité biologique existe.

Selon Martin Blais, titulaire de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres et professeur au département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le genre est plutôt un outil conceptuel utilisé par des chercheurs qui travaillent sur les rapports entre hommes et femmes.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de personnes se sont rassemblées à Vancouver pour dénoncer la position de certains groupes qui affirment que les sujets de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre n'ont pas leur place dans les écoles, le 20 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Qu’est-ce que l’identité de genre?

L’identité de genre réfère à l'identité personnelle et sociale d'un individu en tant qu'homme, femme ou personne non binaire [une personne qui n'est pas exclusivement homme ni femme] , écrit Statistique Canada.

C’est un sentiment subjectif, propre à chaque individu qui ressent intimement et individuellement être un homme, une femme, ni l’un ni l’autre, ou parfois l’un, parfois l’autre, résume la professeure associée au département d'histoire de l’Université Concordia à Montréal, Lucie Laumonier.

En d’autres termes, c’est un ressenti profond relativement stable d’être d’un genre, de plusieurs genres ou d’aucun genre, affirme-t-elle.

Le genre est-il une théorie?

Le langage scientifique utilise le terme « théorie » pour poser des hypothèses, explique le professeur Martin Blais.

Or l’expression « théorie du genre » dans le langage courant a émergé dans les années 90, mise en avant par le Vatican, note-t-il.

Quand le Vatican a parlé de la théorie du genre, c'était justement pour mettre l'accent [sur le fait] que c'était une théorie. Et des hypothèses non validées , rappelle Martin Blais. Il pointe du doigt une stratégie rhétorique [...] difficile à déconstruire, [car] les personnes qui récupèrent actuellement cette expression en font un usage rhétorique de disqualification.

Qu'est-ce qu'une théorie scientifique? Une construction intellectuelle méthodique et organisée, de caractère hypothétique (au moins en certaines de ses parties) et synthétique. Source : Le Petit Robert de la langue française

Sur le plan scientifique, ces facettes à travers lesquelles s'exprime le genre, elles existent. Elles sont documentées. Elles font l'objet d'études scientifiques qui ont donné des résultats.

Le genre n'est pas une théorie, mais un concept ou un outil d'analyse [...] qui permet de comprendre les rôles sociaux, les constructions associées à la féminité, à la masculinité , insiste Lucie Laumonier de l'Université Concordia.

Que sont les études de genre?

Les études de genre permettent d'étudier les constructions sociales et culturelles associées à la féminité et à la masculinité , explique la professeure associée au département d'histoire.

Les chercheurs étudient le rôle que la société assigne aux femmes et aux hommes. Ils analysent également comment la féminité et la masculinité sont définis à travers les époques, détaille Lucie Laumonier.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants dénoncent l'enseignement de l'Orientation sexuelle identité de genre (OSIG) dans les écoles lors d'un rassemblement à Surrey, en Colombie-Britannique, le 20 septembre 2023. Photo : Ben Nelms/CBC

Les scientifiques qui étudient le genre sont-ils des militants?

Mon travail consiste à produire des données et beaucoup de ces données contribuent à déconstruire certaines croyances, à déboulonner des mythes et à rectifier des faits , détaille Martin Blais.

Il constate cependant que son travail peut revêtir un aspect militant, car utiliser des données pour changer des pratiques, ou influencer des politiques peut être perçu comme une forme de militance. Martin Blais estime ainsi qu’un chercheur ne peut pas rester assis dans [son] salon les bras croisés si une étude force à constater des conséquences dévastatrices pour un groupe d’individus.

Beaucoup des travaux sur le genre montrent à quel point les questions de genre sont centrales dans l'expérience que les personnes font de la discrimination et de la violence , conclut-il.