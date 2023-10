Tricoter pour raccommoder les coeurs brisés

Des bénévoles du Grand Vancouver proposent de compléter des projets de tricot ou de crochet laissé par un proche décédé.

Juniper a été très proche de sa grand-mère. Elle lui a, entre autres, appris à coudre. Lorsque celle-ci est décédée en 2020 des causes de la COVID-19, Juniper n’avait que la couverture que sa grand-mère lui avait tricotée pour se réconforter.

Ma grand-mère a tricoté cette couverture et me l’a donnée il y a environ 10 ou 15 ans. J’ai été surprise lorsque je l’ai reçue parce que je ne m’attendais pas à la recevoir à cause de l’âge avancé de ma grand-mère , raconte Juniper.

Avec les années, la couverture a commencé à se détériorer.

Tu peux voir que ma grand-mère essayait de tricoter du mieux qu’elle pouvait et le tricot est plus desserré à certains endroits. [...] Ce qui fait que des trous ont commencé à apparaître dans la couverture , explique Juniper.

Juniper a été très proche de sa grand-mère. Elle lui a, entre autres, appris à coudre.

Juniper n’osait plus toucher à la couverture. Elle a essayé de la réparer, mais c’était bien au-delà de ses capacités. Puis elle a entendu parler du Loose Ends Project.

J’étais très contente lorsque j'ai entendu parler de Loose Ends Project. Il avait un organisme qui était prêt à jeter un coup d'œil à la couverture , dit-elle.

Par l'entremise de l'organisme Loose Ends project, Helen Spaxman a été jumelée à Juniper pour réparer la couverture. Le travail de réparation de la couverture a été aussi un travail de détective pour trouver les endroits à réparer.

Loose Ends Project

Le Loose Ends Project est un réseau de bénévoles qui donnent de leur temps pour terminer un projet de tricot ou de crochet d’un proche décédé. On retrouve des bénévoles un peu partout à travers le monde.

Juniper a été jumelé à Helen Spaxman de Vancouver. Le projet de Juniper était différent puisque c’était une réparation et non une complétion.

J’ai reçu un courriel qui disait qu’il y a cette couverture crochetée à réparer. Mais en regardant les photos, je savais que c’était du tricot , raconte Helen Spaxman.

Helen était extraordinaire. Il n’y avait pas de patrons. Je n’avais pas de laine d'extra. Je ne savais pas quels points de tricot avaient été utilisés dans cette couverture , explique Juniper.

Grâce au Loose Ends Project, Juniper peut maintenant toucher et utiliser sa couverture.

À leur première rencontre, elles ont décidé de réparer la couverture avec un fil d’une couleur différente.

J’ai été inspirée par l’art japonais du kintsugi qui consiste à réparer un objet brisé en soulignant ses fissures au lieu de les masquer , explique Juniper.

Je voulais voir les points de tricot. Je voulais voir où Helen avait mis son amour et sa générosité dans cette couverture pour que je m’en souvienne comme faisant partie de l’histoire de cette couverture.

Avec Loose Ends Project [...] on veut continuer l’histoire du tricot. On veut voir où la personne a tricoté originalement et voir où le tricot continue avec la nouvelle personne qui le finit , ajoute Helen Spaxman.

Grâce au Loose Ends Project, Juniper peut maintenant toucher et utiliser sa couverture.