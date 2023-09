Après l’inscription de l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est au tour de la rivière Magpie d’être reconnue à l’international en devenant une aire du patrimoine autochtone et communautaire.

Ce titre, décerné par un consortium de plus de 200 organismes, souligne la relation profonde entre le territoire et les communautés autochtones et locales qui œuvre à sa protection.

Après l’île d’Anticosti et la Magpie, pour notre région, c’est quand même des gains très appréciables en termes de protection et de sauvegarde , se félicite le chef de la communauté d’Ekuanishit, Jean-Charles Piétacho.

Selon lui, la rivière Magpie serait le premier site au Canada à recevoir cette reconnaissance internationale.

La rivière Magpie est réputée pour ses rapides et serait l'une des meilleures au monde pour les activités nautiques. (Photo d'archives)

Une candidate pour une aire protégée selon ses défenseurs

L’organisme derrière cette démarche, l’Alliance Muteshekau-shipu, demande maintenant à Québec et à Ottawa d’inscrire la rivière Magpie à leur registre d’aires protégées.

Les deux gouvernements se sont d’ailleurs engagés à protéger 30 % de leur territoire d’ici 2030. Pour l’instant, Québec frôle le seuil du 17 %, alors qu’Ottawa conserve 13,6 % de ses terres et eaux douces.

Avec tous les efforts de protection de la rivière Magpie, la volonté régionale et le leadership autochtone pour la protection de la rivière, on pense que le fruit est mûr pour que le gouvernement fédéral l'inscrive dans son registre d'aires protégées , plaide le directeur de la conservation à la SNAP Québec, Pier-Olivier Boudreault.

Environnement et Changement climatique Canada souligne que la rivière Magpie n’est pas sur un territoire fédéral. La responsabilité de désigner ce territoire comme une aire protégée et de l’inscrire revient au gouvernement provincial , indique-t-on par courriel.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs n’avait pas répondu aux questions de Radio-Canada.

La rivière Magpie est l'une des dernières grandes rivières sauvages du Québec, avec ses 280 km de longueur. (Photo d'archives)

Pas de barrage à moyen terme, dit Hydro-Québec

L’Alliance Muteshekau-shipu, dont fait partie la SNAP Québec, somme aussi Hydro-Québec de renoncer définitivement à tout projet hydroélectrique sur la rivière Magpie.

En 2021, l’organisme avait d’ailleurs déclaré la rivière comme personnalité juridique afin de prévenir le développement hydroélectrique sur ce cours d’eau.

On sait qu'Hydro-Québec s'obstine, puis refuse la protection de la rivière. Ça fait plusieurs années [que ça se poursuit]. On a rencontré Hydro-Québec à plusieurs reprises, puis c'est toujours un peu la même cassette. On nous dit qu' on va évaluer les besoins énergétiques du Québec, et cetera , déplore Pier-Olivier Boudreault.

Dans les faits, il n'y a aucune acceptabilité sociale pour un barrage sur la rivière Magpie. Il n'y a pas de raison pour Hydro-Québec de tenir tête à la volonté régionale , ajoute-t-il, en invitant la société d’État à se joindre à l’Alliance Muteshekau-shipu dans ses efforts pour faire désigner la rivière Magpie comme aire protégée.

Un voilier mouille dans le havre du Petit-Mécatina, en Basse-Côte-Nord à la fin des années 1980. (Photo d'archives)

Par courriel, Hydro-Québec indique qu’aucun barrage n’est prévu sur ce cours d’eau à court ou moyen terme. La société d’État souligne être au fait de la position au sein des communautés et soutient tenir compte de l’acceptabilité sociale dans la réalisation de ses projets.

Plus tôt ce printemps, Hydro-Québec avait exclu la rivière Magpie de phases d'analyse sommaire du potentiel hydroélectrique de la province, tournant plutôt son intérêt vers la rivière du Petit Mécatina.