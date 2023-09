Les élèves francophones ont de meilleures notes que leurs camarades anglophones en Ontario

Des élèves francophones de troisième année, 81 % ont atteint la norme provinciale en lecture. Du côté anglophone, cette proportion s’élève à 73 %.

Ces écarts s’observent dans presque toutes les matières et pour presque toutes les années scolaires étudiées en Ontario. C’est ce qu’on constate en lisant le rapport de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) pour l’année scolaire 2022-2023.

De plus, les notes sont restées stables ou ont légèrement augmenté depuis l’année scolaire précédente. Les résultats en mathématiques, en particulier, restent plutôt bas.

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, lui, se félicite des résultats observés.

Meilleurs en alphabétisme

Dans l’ensemble, les élèves ont obtenu de meilleurs résultats aux évaluations en lecture et en écriture qu’aux tests de mathématiques. Selon le rapport de l' OQRE , 84 % des élèves anglophones de 6e année ont atteint la norme provinciale en lecture; du côté des francophones, il s’agit de 97 %, un chiffre inchangé par rapport à l'année précédente.

L' OQRE a indiqué que 85 % des élèves anglophones qui ont passé le Test de compétences linguistiques des écoles secondaires de l'Ontario pour la première fois — il est généralement passé en 10e année — ont réussi, comparativement à 91 % chez les francophones.

Les différences entre les notes d’alphabétisme et celles de mathématiques sont marquées.

Seuls 60 % des élèves francophones ont atteint les normes gouvernementales en mathématiques en 9e année. Cette proportion baisse à 54 % chez les anglophones.

Le gouvernement a fait campagne pour les maths

Le gouvernement progressiste-conservateur a fait campagne en 2018 en faveur de l'introduction d'un nouveau programme de mathématiques, critiquant le programme de l'ancien gouvernement libéral.

L'Ontario a introduit son nouveau programme de mathématiques dans les salles de classe en septembre 2020, le décrivant comme un retour à l'essentiel et donnant aux élèves les compétences nécessaires pour obtenir des emplois.

Par exemple, entre 2015-2016 et 2018-2019, entre 58 % et 63 % des élèves de 3e année atteignaient les normes gouvernementales.

Stephen Lecce s’en félicite

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que les résultats pour l'année scolaire 2022-23 sont positifs et grâce à un programme révisé et à l'absence de fermetures d'écoles.

Après des années de difficultés et suite à une pandémie mondiale, nous constatons une stabilité et des gains progressifs en lecture, en écriture et en mathématiques qui démontrent nos investissements , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le retour aux sources et la stabilité dans les écoles donnent de bons résultats pour les enfants.

Avec les informations de La Presse canadienne