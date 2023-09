À Toronto, la défense de Peter Nygard a semé le doute pour la première fois, jeudi, dans l'esprit des jurés en laissant entendre que les présumées victimes du créateur de mode déchu pourraient bien mentir lorsqu'elles témoigneront à la barre du procès la semaine prochaine.

Au troisième jour des audiences, la Couronne a fait témoigner la Dre Lori Haskell, une psychologue clinicienne de renom qui se spécialise dans le stress péri-traumatique.

La Dre Haskell, qui n'est aucunement liée à l'affaire Nygard, confirme à la barre qu'elle ne connaît ni l'accusé, ni les cinq plaignantes.

Elle explique que le stress péri-traumatique décrit l'ensemble des réactions physiologiques, émotionnelles et cérébrales qu'une personne victime de violence pourrait exprimer pendant un événement traumatisant.

La psychologue souligne que le témoin d'un acte de violence pourrait lui aussi afficher les mêmes réactions.

Ouvrir en mode plein écran La psychologue clinicienne, Lori Haskell, est témoin à charge au procès de Peter Nygard. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

La stratégie de la Couronne consiste à préparer le terrain avant de faire témoigner les plaignantes pour que le jury comprenne la complexité des traumatismes sur le cerveau humain.

On comprend qu'elle anticipe déjà que certaines d'entre elles pourraient être affectées par des trous de mémoire qu'elle tente d'expliquer grâce à l'expertise de la Dre Haskell.

Dans son réquisitoire, la Couronne soutient que les femmes ont été invitées sous de faux prétextes à l'atelier de mode de Peter Nygard et qu'il leur a fait visiter une chambre à coucher secrète, de laquelle il contrôlait le mécanisme d'ouverture des portes pour les empêcher de fuir.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard, accoudé sur une table, assiste à la sélection du jury à l'ouverture de son procès le 21 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Alexandra Newbould

Selon la Couronne, l'une des présumées victimes avait même hurlé et commandé à Peter Nygard de porter un préservatif s'il avait l'intention de la pénétrer après s'être débattue avec lui sur le lit.

La Couronne avait expliqué qu'elle avait tenté, en vain, de sortir de la suite privée et qu'elle s'était résignée à la violence qu'elle allait subir.

Interrogatoire de la Couronne

La Dre Haskell explique au jury, sur la base d'études scientifiques, le fonctionnement des circuits cérébraux et les mécanismes de défense en cas de détresse. Les mécanismes de défense se s'enclenchent en une fraction de seconde , dit-elle.

La psychologue précise que certains individus peuvent se dissocier de l'événement traumatisant, si bien qu'ils n'éprouvent ni peur ni danger. Ils sont en mode survie jusqu'à temps qu'ils surmontent leur peur ou jusqu'au moment où ils arrivent à échapper à la situation traumatisante , poursuit-elle.

Dans une situation de stress, un individu cesse de penser de façon rationnelle, il est incapable de se concentrer, le stress change sa personnalité , souligne la Dre Haskell.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard a fait fortune en créant une ligne de vêtements haut de gamme pour femmes. Photo : Associated Press / Annie I. Bang

Elle indique que le stress favorise la prise de décision unique au détriment d’une action plus réfléchie axée sur un objectif.

Elle explique que les circuits de défense du cerveau qui sont responsables des réflexes et des habitudes prennent le contrôle de la pensée de l'individu dans pareille situation, si bien que toute pensée complexe est impossible.

Le cerveau ne se concentre que sur l'essentiel, la survie , ajoute-t-elle. Les personnes peuvent apparaître impuissantes, engourdies ou insensibles , déclare-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien quartier général de Peter Nygard à Toronto avec la suite privée située au cinquième étage. Photo : Radio-Canada / CBC (archives)

Dans un tel contexte, la psychologue précise que les incohérences de la pensée peuvent survenir sur le moment et les trous de mémoire peuvent apparaître lors de la remémoration de l'événement traumatisant. Il n'en restera que des images fragmentées, des sons et des sensations physiques , précise-t-elle.

La Dre Haskell conclut que le stress péri-traumatique ne doit pas être confondu avec une situation stressante.

Contre-interrogatoire de la défense

La défense a tenté de détruire la crédibilité de la Dre Haskell, en lui faisant admettre qu'elle n'était pas neurologue, que son expertise est contestée par d'autres scientifiques et qu'elle ne connaît pas les plaignantes.

Non, il est injuste de dire que certains spécialistes pourraient être en désaccord avec une telle théorie , dit-elle.

La psychologue laisse entendre que les scientifiques qui seraient en désaccord avec sa théorie ont recours à des méthodologies différentes ou moins approfondies.

Ouvrir en mode plein écran Brian Greenspan, l'avocat de Peter Nygard entre au palais de justice le 26 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La Dre Haskell reconnaît par ailleurs qu'un observateur pourrait très bien ne pas s'apercevoir qu'une personne à côté de lui est en train de vivre une situation traumatisante ou un état de panique.

Tout dépend de la nature et de la durée de l'événement , dit-elle.

La défense s'attarde alors aux effets du temps sur la mémoire. Les faits les plus anciens reprochés à son client remontent à 1986 et les plus récents, à 2005.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard quitte le palais de justice de Toronto le 26 septembre 2023 après le premier jour d'audience à son procès. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La Dre Haskell répond que l'intoxication par la drogue ou l'alcool peut avoir un effet sur la mémoire de certaines personnes. Dans un tel cas, la mémoire est fragmentée, mais elle ne s'efface pas facilement , dit-elle.

Qu'en est-il du mensonge? , s'interroge alors Me Brian Greenspan.

La question inopinée a provoqué l'objection de la Couronne, ce qui a forcé le juge à faire sortir la Dre Haskell et le jury de la salle d'audience pour discuter en aparté avec les deux parties.

Dans un procès criminel au Canada, la presse n'est autorisée à révéler ce qui se dit qu'en présence d'un jury.

Ouvrir en mode plein écran Le procès de Peter Nygard devrait durer 7 semaines devant la Cour supérieure de l'Ontario au centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

De retour à la barre des témoins, la Dre Haskell explique aux jurés, qui sont également revenus s'asseoir dans le prétoire, qu'un traumatisme a inévitablement un impact sur la mémoire de la personne, qui en fait l'expérience.

Elle reconnaît que d'autres facteurs peuvent expliquer des trous de mémoire dans le témoignage d'une personne au sujet d'un tel événement.

Le passage des années, le processus de remémoration de l'événement et, oui, le fait de ne pas dire la vérité en sont des exemples , conclut-elle.

Satisfait, Me Greenspan a mis fin à son contre-interrogatoire.

Le procès a été ajourné à mardi (la cour ne siègera pas vendredi et lundi est un congé férié, NDLR).