Matchs sans arbitre : le RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean exprime ses craintes

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Saguenay-Lac-Saint-Jean préconise la formation des athlètes-étudiants comme officiels plutôt que la tenue de parties sans arbitre comme le suggère la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Pour pallier la pénurie d’arbitres dans le sport étudiant, Isabelle Charest a dit croire en la possibilité que des matchs soient tenus sans officiels dans certains calibres. Elle a aussi mentionné qu’il est important que les jeunes prennent conscience du rôle des officiels et qu’ils officient eux-mêmes des matchs dans leur discipline.

Ce ne serait pas mauvais, même pour le développement des athlètes parce que pour des jeunes de cinq, six ans qui, d'une part, ne comprennent pas tout à fait les règlements, je pense que l'arbitre n'est pas nécessaire dans tous les contextes. [...] Puis comme je le dis, c'est dans des contextes particuliers pour des catégories particulières, puis ce n'est pas tout le temps. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a plus besoin d'arbitres dans le sport, ce n'est pas ça du tout. Mais je pense que ça peut être quand même une piste de solution , a-t-elle précisé lors de l'émission Place publique jeudi.

Or, pour le directeur général du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, Keven Larivière, des matchs sans arbitre amèneraient leur lot d’enjeux, notamment en matière de sécurité.

Ouvrir en mode plein écran La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’est sûr qu’on augmente le nombre d’équipes, on augmente le nombre de matchs, ça va nous en prendre plus [...] Souvent, on rencontre les programmes puis on demande aux entraîneurs d’arbitrer les matchs. Ce n’est pas l’idéal, mais de faire une partie sans officiel, sans personne qui fait la gestion du match, c’est inconcevable , a mentionné M. Larivière en entrevue à l’émission Place publique, jeudi après-midi.

Keven Larivière a rappelé que des programmes de formation sont déjà offerts aux jeunes athlètes pour qu’ils deviennent eux aussi des arbitres. Cela fait partie des nombreuses initiatives mises en place dans les dernières années pour combler la pénurie d’arbitres. Certains sports s’en tirent mieux que d’autres.

On a certaines rétentions en football et au volleyball. Les programmes se rendent compte des situations et investissent dans leurs jeunes

Les programmes de basketball ou de football, de plus en plus de programmes vont former leurs jeunes pour être officiels et même entraîneurs, pour leur permettre de faire un peu de sous, d’arbitrer des calibres inférieurs un peu , a ajouté le directeur général.

Selon le RSEQ régional, les étudiants-athlètes qui ont enfilé l’uniforme de l’officiel progressent mieux dans leur sport. Un changement de comportement envers les arbitres a aussi été remarqué.