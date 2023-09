Lors d'une conférence de presse, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, et sa ministre de la Santé, Adriana LaGrange, ont refusé de déclarer si elles se feraient vacciner contre la COVID-19 et la grippe, préférant garder cette information personnelle. Leurs propos ont créé des réactions dans le monde de la santé.

La première ministre Danielle Smith a déclaré être en « bonne santé » et prendre soin de son système immunitaire, en ajoutant qu'elle discuterait de son état de vaccination avec son médecin et non avec les médias.

Interrogée à son tour, la ministre LaGrange n’a pas répondu directement à la question non plus.

Ça dépend de quels vaccins vous parlez. Je suis une personne en santé, moi aussi. J’ai un système immunitaire sain. Et vous savez quoi? Je crois que c’est une décision personnelle.

Propos politiques?

Pour le chef du département de médecine d'urgence de l'Université de Calgary, Eddy Lang, ces propos n’auront pas de répercussions graves.

Selon lui, ceux qui se préparent à recevoir leur vaccin ne seront pas découragés par ce qu'il qualifie de propos politiques plus que commentaires sur la santé publique.

Tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions et je trouve que c’est une excellente idée d’en parler avec son médecin , a précisé Eddy Lang.

La docteure Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, partage cet avis. Toutefois, elle aurait souhaité que les deux politiciennes en fonction profitent de cette tribune pour faire un commentaire favorable quant à la campagne de vaccination .

Un vaccin pour tous

Les deux spécialistes rappellent par ailleurs que le vaccin n’est pas juste pour les populations à risque, mais qu’il est utile pour tout le monde, même ceux qui sont en bonne santé.

Une personne qui n’est pas infectée ne peut pas transmettre le virus aux autres.

Si le vaccin contre la COVID-19 est très efficace, selon les deux médecins, celui contre la grippe n'est jamais garanti. Ils expliquent que son taux d'efficacité ne peut être connu en amont de la saison, mais qu'il vaut quand même la peine de se faire vacciner, malgré tout.

Si vous imaginez que votre système immunitaire est comme un jeu de cartes, [le vaccin contre la grippe] ajoute des cartes à votre jeu pour lutter contre une future grippe , souligne la médecin Lynora Saxinger.

Elle affirme qu’elle recevra les deux vaccins, et que c’est une priorité pour elle.

L’an dernier, selon le gouvernement albertain, 27 % de la population de la province a reçu le vaccin contre la grippe. C'est le taux de vaccination le plus bas depuis la saison 2017-2018.