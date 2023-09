30 ans pour Premier Acte

Peu nombreux sont ceux qui ne sont pas passés sur les planches du théâtre Premier Acte et qui œuvrent encore aujourd’hui dans le domaine. Le petit théâtre intime de la Côte Salaberry souffle cette année ses 30 bougies.

Huit à dix spectacles y sont présentés chaque saison : il va sans dire que Premier Acte a assisté, au fil des ans, à des centaines d’élans créatifs et de débuts de carrière. La salle de 80 places agit encore aujourd’hui comme un véritable incubateur de jeunes talents.

C’est magnifique de pouvoir penser qu’un sortant du conservatoire, par exemple, va pouvoir monter une équipe, soumettre un projet, éventuellement être choisi et présenter [son œuvre], et tout ça, à moindre risque , relate Philippe Soldevila, co-fondateur de Premier Acte et président du conseil d’administration.

La mission du théâtre Premier est toujours la même : donner une chance à la relève théâtrale de présenter une œuvre, d’entrer en contact avec le public et d’intégrer le milieu professionnel. Opportunité qui n’était pas facile d’obtenir avant 1994.

« Le miel plus doux que le sang », de Philippe Soldevila et Simone Chartrand, MES de Philippe Soldevila. Il s'agit de la version de 1998, mais présentée pour la toute première fois en 1995 à Premier Acte. Photo : Premier acte

Au tout début, il y avait une grande effervescence de création théâtrale au niveau de la relève, mais il n'y avait aucun lieu, on était disséminés partout dans la ville, raconte M. Soldevila. On s’est retrouvé tous les trois [fondateurs], Agnès Zacharie et Martin Genest, à jouer au Centre international de séjour sur la rue Ste-Ursule. L’idée de mettre en commun nos énergies est restée.

C’est grâce à l’implication quasi bénévole de plusieurs passionnés qu’aujourd’hui, Premier Acte est bien établi. Son rôle répond à un besoin encore présent au sein de la communauté théâtrale.

La place, la pertinence de ce petit théâtre-là dans l’écosystème théâtral de Québec est encore tout aussi importante que ça l’était quand les trois fondateurs ont créé Premier Acte en 94 , témoigne Marc Gourdeau, directeur général et artistique du théâtre.

Je pense que c’est ma plus grande fierté et qui, étrangement, a été la moins difficile à générer, renchérit M. Soldevila. Ça répondait tellement à un besoin qu’on a pas eu besoin de se battre beaucoup pour que ça prenne son envol.

« Ailleurs » (2007), texte, mise en scène et interprétation Kevin McCoy Photo : Premier Acte

Défis pour le futur

Ce que je souhaiterais, c’est que Premier Acte continue comme ça. Le besoin n'a pas évolué tant que ça, et ça prend toujours une plateforme de diffusion pour les jeunes artistes , réitère M. Gourdeau, qui s’implique à Premier Acte depuis 25 ans.

Il demeure toutefois conscient que le théâtre devra évoluer avec les tendances et les besoins de création des jeunes artistes. La nouvelle forme que la jeune génération d’artistes veut travailler, on commence à sentir les limites du lieu, en termes de hauteur, d’équipement, de capacité électrique, explique M. Gourdeau. Oui, les spectacles sont faits de façon artisanale, et les compagnies qui jouent chez nous ont souvent moins de moyens, mais il reste qu’on commence à le sentir un peu.

« Les Fabuleuses » (2023) : Texte et mise en scène Pierre-Olivier Roussel Photo : Premier Acte

Des discussions concernant la grandeur des loges, le foyer pour accueillir les spectateurs ainsi que la durée d’entrée en salle des artistes sont en cours. Premier Acte est un outil collectif au service de la jeune génération. Ce que la jeune génération souhaitera avoir, c’est ce qu’on va essayer de donner. On fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on a , résume le directeur général et artistique.

Célébrations discrètes

Si le 30e anniversaire de Premier Acte est significatif pour l’ensemble de l’équipe, les célébrations demeurent pour l’instant plus discrètes. On va le souligner de toutes sortes de façons, notamment sur les réseaux sociaux, décrit M. Gourdeau. Mais faire une fête, ça coûte de l’argent, et l’argent qu’on mettrait là, c’est de l’argent qui ne retournerait potentiellement pas aux artistes.

En demeurant cohérent à sa mission, Premier Acte soulignera plutôt son anniversaire en remettant un prix à un artiste qui aura participé à la saison 2023-2024 qui se sera démarqué. Le lauréat recevra une bourse ainsi que l’opportunité de tourner une capsule vidéo avec la Fabrique Culturelle.

Il y aura également un tirage d’abonnement pour la saison 2024-2025 parmi les spectateurs qui se seront acheté un billet durant la saison 2023-2024 afin de les remercier de leur fidélité.